El Real Madrid adelanta su primer fichaje de cara a la temporada 2027/2028

La dirección deportiva ha decidido recuperar a uno de los jóvenes defensas que más está creciendo en Europa; su extraordinaria progresión en Italia ha disparado su cotización y abre ahora un nuevo escenario con dos posibles caminos, o bien incorporarlo a la primera plantilla o hacer caja con una operación muy rentable

El Real Madrid ha comenzado a mover ficha con vistas a su proyecto 27/28. Aunque todavía quedan muchos meses para que se abra el mercado estival, el club blanco tiene ya decidido ejecutar la opción de recompra que conserva sobre Jacobo Ramón, una de las grandes revelaciones del Como de Cesc Fàbregas.

El central madrileño, de 21 años, está firmando una temporada sobresaliente en Italia y su regreso a Valdebebas se da prácticamente por seguro. La incógnita está en lo que sucederá después.

Según informa Matteo Moretto, la entidad madridista recuperará al futbolista por una cantidad inferior a los nueve millones de euros que contempla la cláusula, una oportunidad de mercado difícil que no podía dejar escapar teniendo en cuenta que su valor de mercado actual ronda los 45 millones y que ya está demostrando su nivel tanto en la Serie A como en la Champions League.

Una recompra por menos de nueve millones

El Real Madrid se guardó una vía de regreso cuando traspasó a Jacobo Ramón al Como el 31 de julio de 2025 por unos 2,5 millones de euros. El acuerdo incluyó una opción de recompra que permanece vigente hasta 2028 y que ahora la dirección deportiva pretende activar. La operación permitirá recuperar a un futbolista formado en Valdebebas por una cantidad muy inferior a su cotización actual.

Jacobo llegó a la cantera madridista en 2013, con apenas ocho años, y fue creciendo hasta convertirse en uno de los centrales con mayor proyección del club. Tras ganar el triplete con el Juvenil A en la temporada 2022/2023 y proclamarse campeón de Europa sub-19 con España en 2024, llegó a debutar con el primer equipo tanto en Liga como en Champions. También dejó su sello con un gol agónico ante el Mallorca, en el minuto 95, que dio la victoria a los blancos por 2-1.

Su salida a Italia, lejos de frenar su progresión, ha terminado de confirmar las expectativas que había depositadas en él.

Cesc Fàbregas ha disparado su crecimiento

En el Como encontró la confianza que necesitaba. En su primera temporada disputó 37 partidos y marcó dos goles, contribuyendo a que el conjunto italiano terminase cuarto en la Serie A y consiguiese una plaza para la Champions League.

En el presente curso ha elevado todavía más sus prestaciones. Además de consolidarse como titular indiscutible, ha demostrado que tiene facilidad para incorporarse al ataque y aprovechar su poderío en el juego aéreo. Marcó ante el Parma, se estrenó en Europa frente al Manchester United y volvió a ver puerta esta semana contra el Torino, con un cabezazo a centro de Nico Paz que inició la remontada de su equipo.

Fàbregas no ha ocultado su satisfacción con la evolución del defensa. "Los números de Jacobo Ramón no me sorprenden, era perfecto para nuestro estilo de juego. Ha mejorado muchísimo, es un jugador de otra pasta". Su rendimiento ha provocado incluso que en Italia comiencen a compararlo con Alessandro Nesta.

Mourinho tendrá la última palabra: quedarse o salir a la Premier

La recompra parece clara, pero su futuro en la primera plantilla todavía está por decidir. El escenario dependerá del proyecto deportivo que tenga el club para la temporada 2027/2028 y, especialmente, de la valoración que haga José Mourinho, o el entrenador que ocupe entonces el banquillo madridista.

Según informa Matteo Moretto, Jacobo todavía no ha mantenido una conversación con el técnico portugués sobre sus planes. Ese encuentro podría producirse entre marzo y abril, cuando ambas partes tengan más elementos para decidir. El central tendría entonces que conocer de primera mano qué papel le espera en el equipo.

Hay dos posibilidades sobre la mesa. La primera pasa por incorporarlo definitivamente a la plantilla y darle una oportunidad para competir por un puesto en el eje de la defensa. La segunda, por recuperarlo para escuchar ofertas y obtener una importante plusvalía, especialmente ante el interés que despierta en varios clubes de la Premier League.

La planificación defensiva también influirá en la decisión. La posible salida de Rüdiger, el futuro de Militao, cuyo contrato termina en junio de 2028, y la situación de Raúl Asencio obligan a estudiar alternativas para el centro de la zaga. Con Huijsen y Konaté como piezas importantes en los planes defensivos, Jacobo podría convertirse en una solución de presente y futuro.

El propio futbolista nunca ha escondido sus aspiraciones. "Quiero convertirme en uno de los mejores. Sergio Ramos es mi modelo a seguir. Me gusta marcar goles igual que a él", reconoció recientemente. El club blanco ya prepara su regreso y ahora deberá decidir si se queda con una de las grandes revelaciones del fútbol europeo o aprovecha su revalorización para hacer negocio.