Inglaterra sorprende con la convocatoria del padre de Bellingham: más de 700 goles y el apodo de 'Pelé'

Mark Bellingham, padre del futbolista del Real Madrid y de Jobe Bellingham, jugador del Borussia Dortmund, ha sido convocado por la selección inglesa de veteranos a sus 50 años. El exdelantero, conocido como el 'Pelé del fútbol aficionado', marcó más de 700 goles durante su trayectoria y podría debutar este domingo frente a Irlanda

El apellido Bellingham vuelve a ser protagonista en Inglaterra, aunque esta vez no por Jude, estrella del Real Madrid, ni por su hermano Jobe, futbolista del Borussia Dortmund. El último en acaparar los focos ha sido su padre, Mark Bellingham, que a sus 50 años ha recibido una sorprendente convocatoria para representar a la selección inglesa de veteranos.

La noticia ha despertado una enorme curiosidad en el fútbol británico, especialmente por el pasado deportivo del progenitor de los dos internacionales ingleses. Y es que, mucho antes de que Jude se convirtiera en una estrella mundial, Mark ya era una auténtica leyenda de las categorías inferiores del fútbol inglés. Conocido como el 'Pelé del fútbol aficionado', consiguió superar la barrera de los 700 goles durante su extensa trayectoria en el fútbol no profesional, una cifra que le permitió ganarse una importante reputación como goleador.

De marcar más de 700 goles a recibir la llamada de Inglaterra

La convocatoria de Mark Bellingham llega después de que el pasado mes de marzo cumpliera 50 años, una circunstancia que le permite formar parte del combinado inglés de veteranos mayores de esa edad. El padre del madridista ha sido incluido en una lista de 18 futbolistas para disputar un encuentro frente a la República de Irlanda el próximo domingo 1 de noviembre, en Cambridgeshire.

Bellingham defendió los colores de más de una veintena de equipos ingleses, entre ellos Leamington, Stourbridge y Sutton Coldfield Town, convirtiéndose en uno de los goleadores más reconocidos del fútbol alejado de los grandes estadios. Sus registros le valieron el apodo de 'Pelé del fútbol aficionado', una denominación que ahora vuelve a cobrar protagonismo con su primera convocatoria internacional. Además, el combinado inglés al que se incorpora llega con un importante prestigio, después de conquistar este mismo año en Tailandia su noveno título mundial de veteranos.

El primer ídolo de Jude Bellingham

Más allá de sus cifras goleadoras, Mark Bellingham ha tenido una influencia decisiva en las carreras de sus dos hijos. Especialmente en la de Jude, que nunca ha escondido la admiración que siente por su padre. El centrocampista del Real Madrid ha reconocido en diferentes ocasiones que su primer gran referente futbolístico no fue ninguna estrella de la Premier League, sino su propio padre.

Durante su infancia, Jude acompañaba habitualmente a Mark a sus partidos y disfrutaba viendo cómo marcaba goles en los modestos campos del fútbol inglés. Aquellas experiencias despertaron su pasión por este deporte y terminaron siendo fundamentales para su formación. El propio futbolista ha explicado que contemplar las celebraciones de su padre y vivir de cerca el ambiente de aquellos encuentros le hizo soñar con seguir sus pasos. Una relación que también se ha trasladado al ámbito profesional.

Tres Bellingham con la camiseta de Inglaterra

La convocatoria de Mark permitirá escribir un capítulo especialmente curioso en la historia de la familia. Si finalmente participa frente a Irlanda, se convertirá en el tercer Bellingham en vestir la camiseta de una selección inglesa, después de sus dos hijos. Jude es una de las grandes referencias del combinado absoluto, mientras que Jobe ha desarrollado su trayectoria internacional en las categorías inferiores de Inglaterra. Ahora será su padre quien tenga la oportunidad de defender los colores de su país, aunque en una categoría completamente diferente.

El encuentro frente a Irlanda se disputará este domingo a partir de las 14:15 horas, horario británico, en el Elite Football Complex de Cambridgeshire. Una cita que permitirá comprobar si Mark Bellingham todavía conserva el olfato goleador que le convirtió en una leyenda del fútbol aficionado. Más de 700 goles después, el 'Pelé' de la familia Bellingham tiene ante sí la oportunidad de estrenarse con Inglaterra a los 50 años.