La sospecha de Guti del Balón de Oro tras irse el Real Madrid de vacío: "Qué casualidad..."

El exfutbolista blanco cuestiona la elección del delantero inglés por delante de Mbappé y Lamine el año en el que el club madridista se queda sin ganadores coincidiendo con la 70ª edición de la ceremonia

La elección de Harry Kane como ganador del Balón de Oro ha generado debate y Guti no ha tardado en mostrar su desacuerdo. El exjugador del Real Madrid considera que tanto Kylian Mbappé como Lamine Yamal tenían más méritos para hacerse con el galardón y ha puesto el acento en un detalle que le resulta cuanto menos sospechoso: el escenario elegido para celebrar la ceremonia y la procedencia del vencedor.

"Es mucha casualidad que se lleven el Balón de Oro del 70 aniversario a Londres y lo gane uno de Londres. ¿Qué casualidad, no? Es una casualidad tremenda. Lamine y Mbappé se lo merecen más. Solo hay que ver la cara que pone Kane cuando dicen su nombre. En la vida se habría imaginado ganar el Balón de Oro. Él pensaba que Lamine y Mbappé estarían por encima suya. No pones esa cara si ganas el Balón de Oro y piensas que lo tienes que ganar. No sabía ni cómo ponerse la chaqueta", aseguró el exfutbolista.

En su intervención en DAZN, Guti se llevó las manos a la cara cuando se anunció el nombre del delantero del Bayern de Múnich como ganador y mostró un evidente gesto de incredulidad. Su reacción fue acorde con una opinión que no comparte la decisión del jurado y que cuestiona que el inglés terminara imponiéndose a otros candidatos.

La elección, en cualquier caso, estuvo mut ajustada. Vincent Garcia, redactor jefe de France Football, explicó poco después que la diferencia entre Kane y Mbappé fue mínima, incluso inferior a la que separó a Rodri y Vinicius en 2024. Los puntos se harán públicos este sábado.

Samir Nasri también carga contra la elección

Guti no fue el único exfutbolista que puso en duda los méritos del delantero inglés. Samir Nasri también se mostró crítico con el resultado y cuestionó el peso que tuvieron las estadísticas en la votación, pese a reconocer la calidad del atacante. "Harry Kane, Balón de Oro... Vale, las estadísticas marcaron la diferencia y es un gran jugador. Pero nunca llevó a su equipo a ganar algo importante ni tampoco fue decisivo para que lo hiciera en los partidos verdaderamente importantes. No me emociona, me importa un comino", afirmó el exinternacional francés.

Kane cerró la temporada con cifras goleadoras extraordinarias y conquistó la Bundesliga, la Copa y la Supercopa de Alemania. Además, fue el máximo anotador del curso, con 73 goles, y recibió el premio Gerd Müller. Mbappé, por su parte, terminó segundo después de firmar 58 tantos y 13 asistencias en 60 partidos entre el Real Madrid y la selección francesa.

El Real Madrid se marcha de vacío del Balón de Oro

La gala dejó otra lectura para el madridismo. El Real Madrid terminó la noche sin ningún premio, pese a contar con siete futbolistas nominados en las distintas categorías. El segundo puesto de Mbappé en la clasificación masculina fue el mejor resultado de los representantes del conjunto blanco.

Jude Bellingham acabó undécimo, mientras que Vinicius ocupó la decimoséptima posición. Marc Cucurella, que la pasada campaña militó en el Chelsea, terminó decimoctavo. En la categoría de mejor portero, Thibaut Courtois se quedó fuera de los dos primeros puestos y fue tercero, por detrás de Unai Simón y David Raya.

Tampoco hubo premio para los jóvenes vinculados al club blanco que aparecían entre los candidatos. Yan Diomande y Felicia Schröder acabaron quintos en sus respectivas categorías. Caroline Weir, que dejó el Real Madrid el pasado verano, terminó en el puesto 25º de la clasificación femenina.

Por contra, el gran protagonista de la noche fue el FC Barcelona, que sumó numerosos reconocimientos, entre ellos los premios a mejor club femenino, mejor joven masculino para Lamine Yamal, mejor joven femenina para Vicky López y mejor portera femenina para Cata Coll y, por supuesto, el Balón de Oro para Alexia Putellas como mejor jugadora.