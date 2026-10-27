La confesión de José Rodríguez: "Mourinho me dijo que me iba a hacer el gitano más famoso del mundo"

El centrocampista alicantino, que llegó a debutar con el primer equipo blanco en la Champions League con solo 17 años, repasó su trayectoria profesional recordando la confianza que depositó el técnico portugués en él y las experiencias que marcaron su carrera

El exmadridista José Rodríguez fue una de las grandes apuestas de José Mourinho durante su etapa en el Real Madrid. El centrocampista, nacido en Villajoyosa en 1994, irrumpió en el primer equipo blanco cuando todavía era un adolescente y llegó a convertirse en el futbolista más joven en debutar con el club en la Champions League.

Su prometedora aparición no tuvo la continuidad que se esperaba después de la marcha de Mourinho del Real Madrid. El portugués fue su gran valedor en su primera etapa en el banquillo blanco e incluso quiso llevárselo al Chelsea, pero el Real Madrid no le permitió marcharse. Tras terminar Mourinho su trienio, José Rodríguez se desvinculó del Real Madrid tras estar cedido un año en el Deportivo de La Coruña.

Su carrera terminó llevándolo por distintos países y culturas futbolísticas. Ahora, a sus 31 años, sin equipo y retirado tras una última mala experiencia en el fútbol albanés, el alicantino ha visitado el podcast 'Offsiders' para repasar una trayectoria marcada por las oportunidades, las dificultades y una larga lista de experiencias lejos de España.

Mourinho y una frase que José Rodríguez nunca ha olvidado

La relación de José Rodríguez con Mourinho dejó una de las anécdotas más recordadas de su etapa en el Real Madrid. El técnico portugués confió en el joven centrocampista para darle la alternativa en la máxima competición continental, en un partido frente al Ajax que marcaría para siempre su carrera. El propio futbolista ha recordado en su intervención cómo vivió aquellos primeros pasos junto a uno de los entrenadores más importantes del fútbol mundial.

"Antes de debutar en el primer equipo estuve a punto de firmar por el Arsenal. Y ahí el Madrid se mosqueó un poco. Yo voy a Inglaterra y me reúno con Arsene Wenger y Cesc Fàbregas y me enseñan todo para firmar allí, pero el Real Madrid no me deja. Entonces me hacen ya un contrato en condiciones y dejé de ganar 350 euros", recuerda. "Si un club como el Arsenal me ofrece 25 veces más, pues evidentemente lo pensé, pero bueno, no salió y no me arrepiento".

"En ese momento no lo disfrutas porque no sabes ni quién eres tú. La frase que me dijo me quitó la tensión. Antes de salir contra el Ajax, yo estaba estirando y él me agarra la cabeza y me dice 'te voy a hacer el gitano más famoso del mundo'. Yo me reí mucho. No puedo explicar con palabras lo que sentía cuando el mejor entrenador del mundo me hablaba o me daba consejos", reconoce.

Mourinho, el timón de su carrera deportiva

José Rodríguez tenía entonces apenas 17 años y ni siquiera era titular indiscutible en el Castilla. Pese a ello, Mourinho decidió darle una oportunidad con el primer equipo y lo hizo debutar en Europa ante el conjunto neerlandés. Una experiencia que todavía sigue muy presente años después.

La confianza del entrenador portugués supuso un impulso para un futbolista que apuntaba alto. Sin embargo, su carrera tomó después un rumbo mucho más complicado de lo que se podía imaginar durante aquellos primeros años. "Yo cogí mucha fuerza con Mourinho. Me voy al Deportivo cedido. Hice buena temporada y nos salvamos en la última jornada contra el Barça. Entonces lo normal es que yo volviese, pero entonces Mourinho se va del Real Madrid y yo ahí ya pierdo fuerza".

"Él (Mourinho) ya sabe que va al Chelsea antes de marcharse del Real Madrid y me coge en su despacho para decirme que me vaya con él, pero el Real Madrid no me deja. Ahí creo que pierdo ya la fuerza. Yo ese año, cuando él ya se va, me desvinculo del Madrid por completo", recuerda. Tenía solo 19 años entonces. "Es el gran error de mi carrera deportiva. Del Madrid nunca te puedes ir", lamenta.

Del Real Madrid a una carrera por varios países

A partir de ahí, cambió de representantes y fue al Galatasaray, un club que, reconoce, "le quedó grande". En Turquía ganó diez veces más que en el Real Madrid pero considera que no fue la decisión correcta ya que estuvo guiado por unos representantes que miraron más por el dinero que por lo mejor para su carrera deportiva.

Su carrera posterior fue de más a menos y le fue llevando por Turquía, Alemania, Israel, Bélgica, Países Bajos o Albania, una trayectoria en la que se sucedieron cambios de equipo, cesiones y la búsqueda de continuidad.