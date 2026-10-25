Barcelona 1-2 Real Madrid: Asalto blanco en el Clásico

Mourinho sorprendió con su planteamiento y el cuadro madridista fue superior al azulgrana, que pierde su primer partido en LaLiga y ve colocarse a solo tres puntos a su gran rival gracias al doblete de Mbappé

Un día antes de conocer al ganador del Balón de Oro, la cara y la cruz del Clásico fue para Mbappé y Lamine Yamal, respectivamente. El francés firmó un doblete que permite al Real Madrid salir victorioso del Clásico y ponerse a tres puntos del FC Barcelona, mientras que internacional español vivió una pesadilla ante Cucurella, sin apenas aparecer y fallando un gol claro.

De inicio, como cabía esperar, fueron los azulgranas los que se hicieron con el control del esférico. Pero el planteamiento de Mourinho no se limitaba a defender, tratar de robar y transicionar rápido. Sorprendió el portugués con la titularidad de Bernardo Silva y la presencia de su compatriota en el centro del campo fue clave para mover con sentido el balón y lanzar a sus estiletes, como sucedió en la acción del 0-1.

Mucho ritmo y pocas ocasiones de verdadero peligro

Hasta entonces, el ritmo había sido frenético durante 41 minutos. Con todos los jugadores muy metidos en la batalla, pero con pocas ocasiones claras de gol. En el bando culé, apenas tres remates entre los tres palos. Todos ellos de Gordon, que fue en el tercero, casi sin ángulo, cuando más exigió a Lunin, relevo bajo palos de Courtois, baja de última hora por un proceso gripal.

También lo intentó Raphinha con algún disparo desviado. Pero el que no estuvo nada cómodo fue Lamine Yamal, pidiendo amarilla de forma recurrente en cada falta de Cucurella, pitado desde el minuto uno en el Camp Nou por su pasado azulgrana. Como también se pidió tarjeta para Tchouaméni por una falta sobre Xavi Espart, que acabó lesionado y sustituido.

Enfrente, Arda Güler también lo intentó con sendos chuts, obligando a Joan García a despejar abajo en el segundo de ellos. Daban sensación de peligro los blancos cada vez que pisaban campo rival. Y en defensa, no se metían atrás y presionaban alto para dificultar la salida de balón de los de Flick, marcando al hombre cuando hacía falta para anular a jugadores como Fermín.

Mbappé hace con fortuna el 0-1 y Lamine Yamal no acierta para hacer el empate

Sorprendía la puesta en escena madridista y el premio llegó al filo del descanso. Apertura de Bernardo Silva a la que Cucurella dio continuidad para que Diomande centrase, llegando el gol de Mbappé, que casi pasaba por ahí, tras el despeje fallido de Gerard Martín. Mezcla de fortuna y error del defensa. 0-1 y locura final, porque a renglón seguido tuvo el empate Lamine yamal, que definió horroroso, y luego Diomande tuvo el segundo, pero disparó al lateral de la red tras una contra.

Raphinha acude al rescate

Tras el paso por vestuarios, fue creciendo la ansiedad del Barça por querer acabar las jugadas, haciendo cada uno la guerra por su cuenta y echándose en falta mayor fútbol combinativo. Y esa necesidad azulgrana por lanzarse en busca del empate daba pie a las contras madridistas, especialmente un dos para uno en el que Bellingham noo pudo conectar con Mbappé por el buen hacer de Gerard Martín.

Pero cuando más cómodo parecía estar el cuadro blanco, un despiste en un córner propició el empate culé en el 61'. Sacó rápido el Barça desde la esquina, Pedri recibió solo y detectó en el área a Raphinha también liberado, batiendo el brasileño con un disparo cruzado a Lunin, que llegó a tocarla. Se vino arriba el Camp Nou y su equipo rozó el segundo en otro córner, esta vez directo, pero Lunin respondió con un paradón al cabezazo de Gerard Martín.

Contra letal y mazazo de Mbappé

Tampoco podía faltar la polémica, pidiendo penalti todos los madridistas por una mano en el área de Balde que el VAR, tras la revisión, no vio punible. Como tampoco hubo castigo para una dura entrada de Cancelo sobre Diomande, al que le clavó los tacos en el gemelo. Ya por entonces, el Madrid había perdido el balón y su capacidad de salida, dedicando casi todos sus esfuerzos a resistir. Pero aún tuvo fuerzas para una contra espectacular que acabó decantando la balanza. Gran acción de Bellingham en el centro, pase de Güler y Camavinga se quita de encima en el área a Cubarsí para poner el pase atrás a Mbappé, que firmó a placer su doblete. Primera derrota en LaLiga de un Barça gris y se aprieta la tabla.

Ficha técnica:

FC Barcelona: Joan García; Xavi Espart (Balde 30'), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín (De Jong 73'); Lamine Yamal, Gordon (Adeyemi 85') y Raphinha (Gabriel Jesus 85').

Real Madrid: Lunin; Valverde (Dumfries 62'), Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva (Camavinga 79'); Güler (Trent 93'), Bellingham, Diomande (Carlos Espí 93') y Mbappé.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Amonestó a los locales Gordon y Balde y a los visitantes Tchouaméni, Cucurella y Mbappé.

Goles: 0-1 (41') Mbappé; 1-1 (61') Raphinha; 1-2 (87') Mbappé.

Incidencias: Encuentro de la 10ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Camp Nou.