Hugo Sánchez reivindica su madridismo y proclama la injusticia del Balón de Oro: "Me discriminaron"

El mítico delantero mexicano proclama su lugar entre los grandes del fútbol mundial cuando se cumplen 50 años de su debut con el Real Madrid con misil incluido al FC Barcelona

Hugo Sánchez ha vuelto para reivindicar su lugar entre los grandes del fútbol mundial cuando se han cumplido justo medio siglo después de su debut profesional.

El mítico delantero mexicano ha aprovechado la efeméride para recordar su trayectoria, repasar su particular relación con el FC Barcelona y denunciar una injusticia que todavía considera pendiente de reparar: la exclusión de los futbolistas no europeos de las votaciones del Balón de Oro.

Hugo Sánchez reivindica su madridismo con un mensaje contundente

El aniversario de su estreno como profesional con Pumas de la UNAM ha llevado al cinco veces ganador del Pichichi de LaLiga a echar la vista atrás y recordar una carrera que le convirtió en uno de los delanteros más reconocibles de su época. Lo ha hecho con una frase que resume su personalidad y su confianza en sí mismo, además de su vínculo con el conjunto blanco.

"Hoy, a 50 años de mi debut, me permito tomar prestadas unas palabras de Picasso y hacerlas mías, con orgullo y, sobre todo, con profunda gratitud por todo lo que el futbol me ha dado. ¡Gracias por acompañarme en este camino!": 'Si te haces soldado llegarás a general, si te haces monje llegarás a Papa. Yo me hice futbolista y me convertí en Hugo Sánchez'", reza el mensaje publicado en su cuenta personal de X.

El mensaje, publicado en redes sociales, refleja el orgullo de un jugador que dejó huella en el fútbol español y que encontró en el Real Madrid el lugar ideal para agrandar su leyenda. Antes de vestir de blanco, el mexicano había pasado por Pumas y Atlético de Madrid, dos etapas fundamentales para preparar el salto al club blanco.

"Estuve en Pumas, que es el más grande de México, y luego me pasé al Atlético de Madrid, porque es un grande de España, de Europa y del mundo", recordó en una entrevista al diario As. Su siguiente paso fue el que marcaría su carrera: "Después, cuando empecé a darme cuenta de que el Real Madrid era justo lo ideal para mí, entendí que tenía mucha hambre de títulos, porque me iban a ayudar a conseguir las metas y los objetivos que me había prometido y a mis padres".

El Balón de Oro que Hugo Sánchez considera una injusticia

El aniversario de su debut con el Real Madrid también ha servido para recuperar una de las grandes reivindicaciones del exdelantero. Hugo Sánchez considera que fue discriminado al no poder optar al Balón de Oro durante sus mejores años en Europa.

Hasta 1994, el premio estaba reservado a futbolistas de nacionalidad europea, una norma que dejó fuera a figuras como el mexicano y Diego Armando Maradona, entonces estrella del Barcelona. "Estábamos jugando en Europa y nos discriminaban. Eso sí era una discriminación absoluta", denuncia.

La herida se entiende mejor al recordar sus números. En la temporada 1989/1990, el mexicano marcó 38 goles con el Real Madrid y conquistó la Bota de Oro, galardón que compartió con el búlgaro Hristo Stoichkov. Sin embargo, aquel rendimiento no le permitió competir por el Balón de Oro debido a las restricciones de la época.

El propio Hugo Sánchez recordó que llegó a plantearse una protesta durante la entrega de la Bota de Oro. "Tengan su Bota de Oro, porque me discriminan en la votación", pensó, según relató al rememorar aquel momento. Finalmente, decidió conservar el trofeo después de que su esposa, Emma Portugal, le convenciera de no renunciar a un reconocimiento que había ganado sobre el césped.

La normativa cambió en 1995, cuando el Balón de Oro abrió la candidatura a jugadores de cualquier nacionalidad que militaban en clubes europeos. El liberiano George Weah fue el primer ganador no europeo bajo las nuevas reglas. Para entonces, Hugo ya presumía de una carrera que le destacaba entre los grandes goleadores de su generación.

Su particular historia con el Barcelona: 19 goles

El otro protagonista de sus recuerdos es el Barcelona, uno de los rivales ante los que más brilló durante su paso por España. Lejos de esconder su satisfacción por haber castigado al conjunto azulgrana, el mexicano reivindica la rivalidad como parte esencial de la competición. "Es un placer haber metido tantos goles al Barcelona", reconoció.

Sus cifras son escandalosas pues logró marcar 19 tantos ante los culés en competiciones españolas, diez con el Real Madrid, siete con el Atlético y dos con el Rayo Vallecano. Marcó en Liga, en la extinta Copa de la Liga y en la Supercopa de España. La Copa del Rey fue la única competición nacional en la que no consiguió batirles.

Hugo también negó que su motivación naciera de una animadversión hacia el eterno rival. "Al revés. Me gustaba. Mientras más difíciles eran los partidos, mientras más tensión había y mientras más público asistía, más inspirado me sentía".

Y describió así su transformación cuando saltaba al terreno de juego ante los barcelonistas. "Era una persona fuera del campo y podía ser el hermano, el amigo, el dentista, el compañero. Pero, cuando entraba al campo, me transformaba en un monstruo. Quería ganar y ganar, como fuera".

Cinco Pichichis y una leyenda del Real Madrid

La trayectoria de Hugo Sánchez quedó marcada por su capacidad goleadora, sus remates acrobáticos y una ambición desmedida que le llevó a exprimir su físico para seguir compitiendo al máximo nivel.

Con el Real Madrid conquistó cinco Ligas, cuatro de ellas de forma consecutiva tras su llegada, y sumó cuatro trofeos Pichichi como madridista, además del que había ganado con el Atlético.

Ahora, justo medio siglo después de su debut, el mexicano sigue reivindicando sus méritos, su madridismo y una carrera que considera merecedora de mayor reconocimiento.