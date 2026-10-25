El Real Madrid anuncia que Courtois se cae del Clásico... y ahora dice que quiere jugar

El conjunto madridista tendrá que afrontar una de las citas más importantes de la temporada con un cambio inesperado bajo palos; el guardameta belga se cae a última hora por culpa de un proceso gripal y será Andriy Lunin quien asumirá la responsabilidad en el Camp Nou

El Clásico todavía no está perdido para Thibaut Courtois. El Real Madrid anunció este domingo por la mañana que el guardameta se caía de la convocatoria por un proceso gripal, pero el belga no quiere rendirse y está dispuesto a apurar los plazos para intentar llegar a tiempo al duelo contra el Barcelona.

Su presencia sigue siendo una incógnita, aunque en Valdebebas no descartan que pueda viajar si experimenta una mejoría durante las próximas horas.

"Si se encuentra mejor, volará"

"Vamos a ver cómo avanzan las horas y se va encontrando mejor. Si es así, volará hacia Barcelona", explican desde el club blanco, donde mantienen la esperanza de recuperar a su portero titular.

"A ver si puede recuperarse al 100% y vuela", añaden, pendientes de su evolución antes de tomar una decisión definitiva. El parte médico apuntaba a una baja segura, pero Courtois quiere agotar todas las opciones antes de asumir que se perderá una cita de máxima exigencia.

Una mañana de noticias cruzadas

El Real Madrid anunció horas antes un contratiempo de última hora antes de visitar al Barcelona asegurando que Thibaut Courtois no podría disputar el Clásico de este domingo después de haber amanecido con un proceso gripal que le impediría estar en condiciones de competir.

El club blanco comunicó su ausencia a pocas horas del encuentro, previsto para las 21:00 horas en el Spotify Camp Nou.

La baja de Courtois, varapalo importante para Mourinho

La noticia es un duro golpe para José Mourinho, que pierde a uno de sus futbolistas más determinantes precisamente en un partido de máxima exigencia. El belga había sido titular en las nueve primeras jornadas ligueras y también venía de firmar una actuación destacada frente al RB Leipzig, con varias intervenciones de mérito que sostuvieron al equipo.

Esta temporada, Courtois había disputado doce encuentros oficiales, con un total de 1.080 minutos y dos porterías a cero, ante el Málaga y el Villarreal. Su ausencia será la primera del curso, después de haber participado en todos los compromisos del equipo hasta la fecha.

Lunin, ante su quinto Clásico

Todo apunta a que Andriy Lunin será el encargado de defender la portería madridista ante el eterno rival. El guardameta ucraniano todavía no ha disputado ningún minuto oficial esta temporada y llega a un partido de máxima exigencia como el Clásico sin rodaje competitivo. Su última aparición fue en mayo de 2026, en el encuentro liguero frente al Espanyol.

De confirmarse su titularidad, Lunin afrontará su quinto Clásico. Su balance ante el Barcelona es de tres victorias y una derrota, con siete goles encajados y ninguna portería a cero. Su último enfrentamiento contra los azulgranas fue en octubre de 2024, cuando el Real Madrid cayó por un contundente 0-4, con doblete de Lewandowski y tantos de Raphinha y Lamine Yamal.

Para cubrir la baja de Courtois, el club ha incorporado a la convocatoria a Illia Voloshyn, guardameta ucraniano del Real Madrid C.

Un historial de ausencias por enfermedad

Aunque la baja llega en un momento especialmente delicado, no es la primera vez que Courtois se pierde un partido por un problema de este tipo. El belga ya había sufrido episodios de gripe o gastroenteritis gripal en temporadas anteriores, además de otros problemas estomacales.

Desde su llegada al Real Madrid en 2018, el portero acumula 108 partidos ausente por diferentes lesiones y problemas físicos. Esta vez, sin embargo, el contratiempo tiene el componente añadido de que se produce justo antes de un Clásico en el que el equipo blanco necesita puntuar en el Camp Nou para recortar distancias con el Barcelona y evitar que el equipo de Flick se vaya a nueve puntos de distancia en la tabla.