Vinicius celebra el triunfo en el Clásico lanzando un doloroso recordatorio al Barça

El brasileño no pudo participar en el triunfo del conjunto blanco en el Camp Nou por la sanción que arrastra desde el encuentro ante el Villarreal, pero no quiso perder la oportunidad de festejar el resultado con un mensaje directo en redes sociales

El Real Madrid se llevó el Clásico ante el FC Barcelona (1-2) y dio un golpe encima de la mesa, no solo en la lucha por el liderato de LaLiga sino para recordar a todos que al equipo merengue no hay que darlo nunca por muerto.

Los blancos asaltaron el coliseo azulgrana en un partido en el que Kylian Mbappé volvió a marcar las diferencias y se colocaron a solo tres puntos de su eterno rival. La victoria fue celebrada dentro y fuera del terreno de juego. Sobre el césped, los madridistas se abrazaban gozosos, y en Madrid, Vinicius Junior volvía a hacer de las suyas con su reacción posterior.

El brasileño, que sigue cumpliendo su ciclo de cuatro partidos sancionado, siguió el encuentro desde la distancia, pero no tardó en sumarse a la fiesta madridista. Lo hizo con un mensaje que no pasó inadvertido para la afición azulgrana.

Los cuatro emoticonos de Vinicius tras el triunfo del Madrid

Vinicius aprovechó una publicación de la cuenta oficial del Real Madrid en Instagram, en la que aparece Mbappé celebrando uno de sus goles en el estadio barcelonista, para dejar clara su reacción al resultado. El atacante acompañó la imagen con cuatro emoticonos de caras llorando de risa, un gesto con el que pareció burlarse de quienes esperaban una victoria contundente del Barça ante su público.

El futbolista quiso sumarse así en la celebración de un triunfo especialmente importante para los intereses blancos. Con los tres puntos conquistados en Barcelona, el Real Madrid vuelve a creer en sí mismo y recorta distancias con el conjunto azulgrana, metiendo presión en la pelea por la primera posición.

Recuerda las 15 Champions blancas

Además, Vinicius respondió a otra publicación en la que aparecía señalando el distintivo de las 15 Champions League conquistadas por el club blanco. Un recordatorio de la historia europea del Madrid que el brasileño también quiso compartir en plena celebración.

La ausencia del delantero tuvo su origen en la sanción de cuatro partidos que recibió tras su incidente por agarrar del pelo a Nathan Saliba en el encuentro ante el Villarreal.

El brasileño se perdió así una de las citas más importantes de la temporada, en un momento en el que el equipo de Mourinho necesitaba una victoria para reforzar su posición en la clasificación, pero no perdió la oportunidad de seguir alimentando las iras de la afición azulgrana con un mensaje cargado de segundas lecturas.