El Real Betis se tuvo que conformar con el empate contra el RC Celta en un partido en el que tuvo ocasiones para ganar. El Sevilla FC se enfrenta este lunes a CA Osasuna. Por otro lado, el Real Madrid vence al FC Barcelona en una nueva edición de El Clásico

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 26 de octubre de 2026.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 26 de octubre de 2026.

- RC Celta 0-0 Real Betis: Lo tuvo

El Real Betis no pudo conseguir la victoria en el terreno del juego del RC Celta en un partido en el que no estuvo a su mejor nivel pero en el que generó ocasiones para ganar: un disparo al larguero de Nelson Deossa y otro desviado de Troy Parrott en los últimos minutos.

- Sevilla FC - CA Osasuna: Con ganas de vencer

El Sevilla FC se enfrenta, a partir de las 21:00 horas, a CA Osasuna en un partido en el que el equipo entrenado por Luis García Plaza busca la victoria para consolidarse así en la sexta posición de la clasificación de LaLiga y meterle más distancia al grupo de perseguidores que tienen ahora mismo 12 puntos.

- FC Barcelona 1-2 Real Madrid: Hay mucha liga

El Real Madrid asalta el Camp Nou gracias a dos goles de Kylian Mbappé. El equipo blanco se queda ahora a tres puntos del FC Barcelona que encaja la primera derrota de la temporada en el campeonato doméstico.