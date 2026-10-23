Vinculan con el equipo verdiblanco al máximo goleador croata, autor del único 'chicharro' de su selección ante España en el 4-1 de la Liga de Naciones disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, si bien Manuel Pellegrini tiene bien cubierta la vanguardia y, salvo movimientos, no habrá cambios arriba

El 'gigante' balcánico celebra una diana este curso con su equipo.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 24 de octubre de 2026:

- SE LE CAEN LOS GOLES

El principal diario deportivo de Croacia da por hecho que el presidente del Dinamo de Zagreb, el ex milanista Zvonimir Boban, rechazó de un club galo el último día del mercado estival los mismos 20 millones que habría ofrecido el Betis por Dion Beljo, de 25 años y 1,95, que lleva 17 tantos y 7 asistencias en 16 partidos este curso, aunque sólo sería factible en La Cartuja en caso de gran venta invernal del 'Cucho' Hernández o Troy Parrott.

- LEO MESSI, PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS

El astro argentino, reconocido en España con el máximo galardón institucional en materia deportiva debido a sus éxitos y a su amplía carrera futbolística, presume de Barcelona, donde ha residido la mayor parte de su vida.

- TRAS ANTONY Y SERGIO RICO, PARROTT

Asaltan la casa del irlandés mientras jugaba ante el Oporto, como la del paulista durante el Betis-Barça y después la del ex del Sevilla; en La Cartuja aumentan la seguridad.

- EL MÁLAGA, GAFADO: LE EMPATAN EN EL 89

El primer triunfo costasoleño en la vuelta a Primera se resiste aún más: Aitor Mañas, tras paradón de Alfonso Herrero, invalida el gol de Adrián Niño al filo del descanso.

- KOMPANY, INGRESADO TRAS UN DESMAYO

El entrenador del Bayern de Múnich ha sufrido un desvanecimiento durante la sesión de entrenamientos del equipo bávaro y fue trasladado de urgencia en helicóptero.