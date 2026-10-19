La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 20 de octubre de 2026

El atropello arbitral sufrido en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid han propiciado las quejas del Sevilla FC y su afición, lo que ocupa la portada de ED, junto a la lesión del bético Cucho Hernández y la sanción a Cristiano

La portada de ESTADIO Deportivo para este martes 20 de octubre de 2026 sitúa al Sevilla FC en el centro de la actualidad futbolística con un contundente titular: "De guante blanco". La polémica arbitral del encuentro disputado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu protagoniza la imagen principal de una primera página que también reserva espacio para dos noticias de interés: la sanción a Cristiano Ronaldo y la lesión del delantero bético Cucho Hernández.

La imagen central muestra a una multitud congregada en el Louvre frente a un cuadro que, en lugar de la Mona Lisa, reproduce una publicación del Sevilla FC sobre el partido contra el Real Madrid y el gol de Mbappé, en el que el club de Nervión habla abiertamente de "robo". De ahí el titular escogido: "De guante blanco". Una afirmación cargada de ironía que refleja el profundo malestar existente en el entorno nervionense después de la derrota ante el conjunto blanco.

El Sevilla perdió por 4-1 en el Bernabéu, pero el resultado quedó marcado por varias acciones polémicas que encendieron los ánimos del equipo y de su afición. Entre ellas se encuentran el codazo de Arda Güler a Peque, la presunta falta previa de Konaté sobre Robbie Ure antes del segundo gol madridista y el penalti señalado sobre Kylian Mbappé. Las decisiones arbitrales han provocado una oleada de críticas desde el club, el vestuario y la grada sevillista.

La entidad nervionense también recurrió a la ironía en sus redes sociales para cuestionar la retransmisión televisiva de las jugadas polémicas. Su mensaje más contundente, dirigido a Movistar Plus+, fue: "Con el Prado tan cerca y os vais al que es famoso por los robos". Una frase que resume el tono de indignación que rodea al sevillismo.

La Federación de Peñas Sevillistas San Fernando ha elevado igualmente el tono de sus protestas. La organización reclama un pronunciamiento firme del club y explicaciones a los organismos arbitrales, al considerar que lo sucedido en Madrid constituye un nuevo episodio de una temporada marcada, a su juicio, por decisiones perjudiciales para el equipo. La portada recoge así un conflicto que trasciende el terreno de juego y amenaza con prolongarse durante los próximos días.

En la parte superior aparece la segunda portada: Ridícula sanción a CR7 tras su escándalo con Portugal. Cristiano Ronaldo ha recibido un castigo de 30 días sin representar a su selección y una multa económica de 255 euros después de abandonar la concentración portuguesa sin autorización. El delantero reaccionó tras quedarse sin minutos ante Noruega, pese a haber calentado durante el encuentro. La sanción, considerada leve por su escasa repercusión económica y deportiva, mantiene abierta la posibilidad de que el veterano atacante regrese próximamente a las convocatorias de Portugal.

Por último, la actualidad verdiblanca ocupa un espacio destacado en la parte inferior: El Betis confirma el inoportuno revés para el 'Cucho' Hernández, la cual anuncia la lesión muscular del delantero colombiano, que sufrió molestias durante el encuentro frente al Barcelona. Las pruebas médicas confirmaron un daño en la zona del sóleo proximal izquierdo. Aunque el club no ha establecido un plazo oficial de recuperación, las estimaciones apuntan a una posible ausencia de una o dos semanas, que podría dejarlo fuera de entre cuatro y cinco partidos.