La previa del partidazo que enfrenta a Betis y Barça abre la portada de ESTADIO Deportivo de este sábado 17 de octubre y la completan el interés bético por Kevin Cossio, el sustituto de Miguel Sierra y Vinicius

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 17 de octubre de 2026.ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 17 de octubre de 2026:

Tras remontar al Oporto en Champions, el Betis asume con la moral altísima el desafío de tumbar este sábado (18:30 h) en La Cartuja a un Barcelona intratable y con pleno de victorias; Pellegrini dispone de todas sus estrellas para no despertar de su sueño en uno de los partidos más atractivos de LaLiga a día de hoy

El joven delantero Kevin Cossio probó en marzo y ahora su club confirma el interés bético por ficharle

- GARCÍA PLAZA A APRIETA A EJUKE, VARGAS Y ALFON

El técnico busca un sustituto para Miguel Sierra y pide más a las tres alternativas para el costado derecho

- RATIFICADA LA SANCIÓN EJEMPLAR A VINICIUS

Apelación rechaza el recurso del Real Madrid y no estará ante el Sevilla ni en el Clásico con el Barça