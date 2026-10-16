García Plaza apremia a Vargas, Alfon y Ejuke, 'pasa' de los árbitros y avisa de que "habrá que hacer un partido perfecto"

Aunque repasó el exceso de tiempo de alargue cada vez que van ganando y detalló tres errores ante el Levante que les perjudicaron, entiende que, pese a que el partido que afrontan con más bajas desde que se cerró el mercado, tienen opciones: "Con ilusión y fuerzas, ojalá lo logremos"

Analizaba este viernes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios el entrenador del Sevilla FC el encuentro del próximo domingo 18 de octubre a partir de las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, una cita para la que Luis García Plaza ve a los suyos "preparados" tras un buen retorno en general del largo parón de selecciones ante el Levante UD: "El equipo que compitió muy bien, despejando todas las dudas y, respetando a todos, mereciendo ganar. Tengo la sensación de que se nos fueron dos puntos. No sólo por que te empatan en el último minuto, sino por las ocasiones. Lástima".

Parte de bajas

"Quitando los dos primeros partidos, cuando faltaban jugadores por llegar, es el partido que más bajas tenemos. Isaac Romero está sancionado; Miguel Sierra y Jon Guridi, lesionados. Y la duda de Giorgi Kochorashvili, que se va a probar mañana y veremos si llega cuanto lo podemos utilizar. Recuperamos a Lucas Stassin, al menos. Estamos preparados para seguir compitiendo. El arranque de temporada está siendo muy bueno, ocho partidos con buenas sensaciones. A seguir, aunque sabemos que es un campo difícil, un rival dificil. Ojalá podamos cambiar la estadística de que no puntuamos allí desde 2008".

Sin Miguel Sierra, a buscar alternativas

"Para el chaval es un palo, porque es su entrada al fútbol profesional. Estaba jugando a gran nivel y era titular en un club como el Sevilla FC. No es lo mismo un golpe o una baja de 2-3 semanas que tener que pasar por el quirófano y estar tres meses. Es un canterano que se ha ganado el sitio, pero debe sobreponerse; que salga bien la operación. Lo echaremos de menos, pero Rubén Vargas, Alfon González y Chidera Ejuke tienen que dar un paso adelante. Coincide su baja con la vuelta de Rubén. Se ha entrenado muy bien esta semana, pues el último partido era demasiado pronto para meterlo. Jugadores hay, pero falta por ver si dan ese mismo nivel".

"Ahí tenemos un problema, porque si los pongo por derechame criticáis, porque prefieren jugar por la izquierda. Pero alguien tiene que jugar ahí. ¿Alguno quiere en la derecha? Alguien tiene que jugar y, ahora más que nunca, se tienen que adaptar. Sé que los tres juegan mejor por la izquierda. Hasta a Félix Correia le gusta jugar por la izquierda. Se lo pregunté y me dijo que por derecha, no, pero todos tienen que dar un paso adelante. Chidera, en Bilbao, marcó un golazo desde ahí".

Racha muy negativa en Chamartín

"No he utilizado ese dato, pero lo mismo lo hago. Habla de la dificultad del partido. De los mejores Sevillas de la historia no han puntuado allí. Con plantillas TOP, entrenadores TOP, no lo logramos. pero vamos a competir, como estamos haciendo hasta ahora. Lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas y ojalá lo consigamos".

Partidos abiertos, el gran peligro

"Ir como foráneo y ser 60 minutos mejor que tu anfitrión no es nada fácil. Es algo lógico que por momentos te superen. Hicimos más mérito en esa hora que en los 20-25 en que fueron superiores. Firmo eso cada partido, porque aspirar a los 100 es imposible. Estuvimos muy por encima en ocasiones; ellos, aunque también es futbol, marcan goles tras rebotes. En el primero pudimos ser más contundentes. En el último influyeron la inferioridad, la presión... El 1-2 te lo meten tan rápido que el Ciudad de Valencia se enchufa. Ganamos en La Coruña sin crear tantas ocasiones, pero anduvimos más acertados en lo defensivo. Fuimos el que más corrió en distancia y velocidad de la jornada, el que más robó (que lo somos también de LaLiga), pero el fútbol es acierto. Debimos ganar, pero no es fácil".

El rival

"No te tienes que ir muy lejos para ver de lo que es capaz de hacer. Contra la Roma, con 3-1, no hay ninguno capaz de voltea así un partido como ellos. Hay partidos en los que lo maniatan, pero la calidad es tan grande que... No es sólo los que juegan de inicio, sino los que salen. Hay que trabajar mucho y es muy difícil. Vamos con la ilusión máxima, pero somos conscientes de que hay que hacer un partido perfecto".

Ganó con el Getafe al Madrid de Mourinho

"Es verdad que he ganado a Madrid, Barça y Atlético, este último de visitante, pero contra los dos primeros fuera creo que ni he puntuado. Sería muy especial. Me siento muy orgulloso del plan de juego, que ejecutan con entusiasmo y fe tremendos. Vamos quintos; no sé si es la posición a la que aspiraremos, ya veremos, pero el balance tiene mucho más de positivo, con defectos. Ellos están en una situación límite antes del 'Clásico'. El Barça lo que no es lógico es que lleve 24 de 24. Por puntos, Madrid y Atleti no están tan mal. Con seis victorias en ocho partidos, o seis y un empate, da para más de 100 puntos, pero tienen un líder que te exige hacerlo perfecto".

"Mourinho es un entrenador del que su CV habla. En Roma le sacaron una pancarta y corearon su nombre. Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Tenemos una buena relación y espero saludarlo y charlar de fútbol. Mete mucho carácter a sus equipos, que van a full. Nosotros debemos mostrar también el que estamos mostrando. Podemos perder, empatar o ganar, pero espero no perder esa competitividad. Ellos son mejores, y el que diga que no es un mentiroso (sólo un fichaje, Diomandé, es casi más que nuestro presupuesto), pero intentaremos superarles".

Sin Vinícius: los ojos, sobre el colegiado

"Los árbitros nos han dicho que podemos opinar con tranquilidad sobre cualquier jugada. Sin faltar al respeto. Eso es muy bueno; si entramos en esa dinámica, enhorabuena. No entro a valorar a Vinícius o cualquier otro. Tampoco lo haré contra los de Osasuna, aunque es normal. No me han preguntado todavía por qué una jugada tras la que hay que operar a Miguel Sierra de una lesión grave ante el Levante no pitaron ni falta. En otra, Castrín juega toda la segunda parte condicionado tras una amarilla por un jugador que salió por su lado desde la banda (es más error del cuarto). Yo fallo muchas veces y ellos, los árbitros, también lo hacen. Llevamos 70 minutos de descuentos en ocho partidos. Cada vez que vamos ganando, ocho minutos. Si vamos perdiendo, cinco o seis. Con respeto y humildad, pero sentimos que... En lo de Isaac, si no sacan amarilla, no pasada nada, porque va a haber acciones similares en LaLiga que no se castigarán. El otro día, esas tres jugadas nos perjudican. Aunque los entrenadores llevamos siempre la camiseta de nuestros equipos. Espero que pase desapercibido y le salga un magnífico partido".

"No comento nada de lo que hace el Madrid con su TV. No comento casi sobre lo que hace el Sevilla... y son buena gente... Los árbitros, y está hablado con ellos, siempre van a encontrar un entrenador que ayuda, aunque comenta una jugada si es preciso con educacion. Jugamos once contra once; los jugadores tienen que aislarse de todo y competir. Ellos son muy buenos y nosotros también. Vamos a intentar superarlos. Los árbitros intentan hacer su trabajo de la mejor manera posible y tiene que haber errores. Están preparados de sobra; son grandes profesionales y lo intentan. A lo mejor se equivocan a nuestro favor".

Alternativas a Kochorashvili

"O seguimos con Fofana y entran Nico Guillén o Manu Bueno atrás o baja Fofana a la base y entra Peque. No hay otra. Si no llega Kochorashvili, contra Osasuna va a estar seguro y volverá Isaac. Esto nos va a pasar más veces en otras posiciones. Parece que en fútbol siempre se juntan las bajas en la misma, como antes con los centrales. Tienen que estar preparados, porque son jugadores de la plantilla y en cualquier momento puede pasar. Espero que el que sea haga un gran partido".

Robbie Ure

"Está haciendo un trabajo bueno. Tuvo más ocasiones, sobre todo una clarísima en la que la cruzó demasiado. Hace cosas diferentes: viene a recibir, la aguanta de espaldas... No es tan de área. Una vez que lo conocemos mejor, aporta otros registros, porque enlaza muy bien y parece a veces un segundo delantero. Va a hacer más goles; espero que el gol le dé confianza".

Fábio Cardoso

"Lo tenemos claro y se lo he explicado. Con el corazón en la mano os diré que es un gran profesional. El vestuario le quiere, se hace querer, pero sabe su situación. Es la última opción, aunque ahora no está Iker Muñoz, y debe buscar una salida, pero, si alguna vez lo tuviera que utilizar, lo haría encantado. Participará muy, muy poco. Algún día puede jugar, quién sabe. Ni una sola palabra mala; es una decisión deportiva, pero es un gran profesional. Es un chaval que suma, aunque no sea en el campo".

Guridi

"Es un jugador importante, porque abarca muchas posicones y entiende muy bien el juego. Es una baja clave para un entrenador, más para mí. Lo ha hecho bien siempre que salió. Incluso aunque jueguen Peque o Manu al principio, el otro entrará seguramente desde el banquillo. Les toca dar, como digo, un paso adelante".

Socios veteranos

"Los que yo recibí eran socios con más de 60 años. Fue un honor. Me contaban anécdotas e historias. Vosotros solo habés visto un Sevilla campeón. Empaparme de la historia fue increíble. Llevan décadas cuya rutina es ir desde siempre al Ramón Sánchez-Pizjuán. Gente muy cariñosa, que nos pidió que siguiéramos así".