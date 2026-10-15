Giro en el futuro de Rubén Vargas en el Sevilla tras la lesión de Miguel Sierra

La lesión de Miguel Sierra cambia los planes del Sevilla FC y abre una nueva oportunidad para Rubén Vargas. El suizo, que estuvo cerca de salir en verano, busca recuperar protagonismo en Nervión cuando su futuro parecía lejos del equipo

La lesión de Miguel Sierra, que se perderá lo que resta de año, supone un duro golpe para el Sevilla, pero también abre una puerta que Rubén Vargas está obligado a aprovechar. El suizo, cerca de salir en verano, tiene ahora una oportunidad de oro para reivindicarse y volver a mostrar su mejor versión.

Rubén Vargas ya no tiene excusas. La baja de uno de los grandes protagonistas del inicio de temporada del Sevilla cambia el contexto para el extremo, que puede volver a entrar en los planes de Luis García Plaza después de varias semanas apartado de los terrenos de juego. No obstante, la oportunidad llega en un momento en el que el futbolista está en el punto de mira por su irregularidad y su compromiso con el equipo.

Rubén Vargas, una salida que estuvo cerca en verano

El futuro del internacional suizo estuvo lejos de Nervión durante el pasado mercado estival. El Olympiacos llegó a ofrecer algo más de 12 millones de euros por su fichaje, aunque finalmente no hubo acuerdo entre los clubes. Una operación que parecía encaminar su salida y que llegó a provocar que Luis García Plaza lo apartara del grupo.

La lesión que sufrió al comienzo de la temporada lo dejó fuera de combate y, mientras tanto, Miguel Sierra se convirtió en una de las grandes noticias del equipo. El canterano estaba ofreciendo un rendimiento muy alto y se había ganado un protagonismo más que merecido.

La lesión de Miguel Sierra abre la puerta a Rubén Vargas

La lesión de hombro de Miguel Sierra, que le impedirá volver a jugar hasta el próximo año, deja un hueco importante en el ataque sevillista. Una baja que obliga a Luis García Plaza a buscar alternativas y que puede devolverle a Vargas un protagonismo que parecía haber perdido definitivamente.

El internacional suizo puede jugar por los dos costados y, a priori, no desentonaría en la banda derecha. Por delante tendrá que competir con Alfon y Ejuke por hacerse con un sitio en el once. El nigeriano parece estar más cerca de ser un importante revulsivo por la izquierda y el manchego, Alfon, aún no ha terminado de arrancar esta temporada con el Sevilla.

Eso sí, no se trata de una puerta que se abra por méritos propios. Miguel Sierra estaba por delante de Vargas y su rendimiento había dejado al suizo en un segundo plano. La lesión del joven canterano cambia las necesidades del equipo, pero ahora será el futbolista quien tenga que demostrar que puede responder.

Vargas vuelve tras su lesión, pero necesita dar un paso al frente

Rubén Vargas lleva ya un par de semanas entrenando con normalidad y volvió a entrar en la convocatoria para el encuentro ante el Levante. Sin embargo, no disputó ningún minuto y todavía tiene que recuperar el ritmo de competición. Su última aparición sobre el terreno de juego se remonta a la primera jornada, ante el Rayo Vallecano; jugó 20 minutos.

Además, su final de la pasada campaña estuvo marcado por su deseo de llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial con su selección, donde firmó una gran actuación. Este pensamiento y actitud del suizo dejó al Sevilla sin la mejor versión del futbolista en un tramo importante de la temporada.

Ahora, con Miguel Sierra lesionado durante los próximos meses, Vargas tiene una oportunidad para cambiar la percepción que existe sobre él. La calidad nunca ha sido el principal problema del suizo, pero sí la continuidad que necesita para volver a convertirse en una pieza importante del equipo.