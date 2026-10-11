Stassin y Vargas, la cara y la cruz en el Sevilla antes del Levante

El delantero belga, en la mañana de este domingo previo al encuentro, no se ha ejercitado junto a sus compañeros y será una de las bajas del conjunto sevillista en su viaje a Valencia

El Sevilla FC ha tenido que esperar casi más que ninguno (quitando su rival) para el ansiado regreso a la competición liguera. Mucho ha llovido desde el encuentro frente al FC Barcelona donde el equipo de García Plaza tuvo que resignarse con la derrota a pesar de haber cuadrado unos buenos primeros cuarenta y cinco minutos. Un partido que sirvió para demostrar que, en esta temporada, el equipo está para cosas distintas. La racha que acumulaba en el campeonato doméstico así lo demostraba, y es que el equipo ha sabido encontrar un hueco con jugadores que saben a lo que se enfrentan y, sobre todo, con un entrenador que sabe sacar el máximo de estas situaciones.

Entre muchos sevillistas estaba el debate si este largo parón le venía bien o mal al Sevilla. Evidentemente, cortaba una proyección positiva con varios partidos importantes por venir. Aunque estas tres semanas han servido para que varios jugadores pudiesen trabajar e incorporarse a las órdenes de trabajo de Luis García Plaza para estos próximos días. El mejor ejemplo de lo expuesto es Rubén Vargas, que ha realizado una mini pretemporada durante estos días y sigue trabajando con normalidad con el grupo sevillista. Un síntoma claro de que su regreso puede estar más cerca que nunca.

En la mañana de este domingo, antes de viajar a Valencia, las miradas de los medios de comunicación tenían un claro protagonista. El delantero belga, Stassin, sigue recuperándose de su lesión que ya le impidió estar frente al FC Barcelona antes del parón. En ESTADIO Deportivo ya avisábamos hace unos días que, a pesar de haber hecho ejercicios en solitario sobre el césped, su presencia en Valencia era más que complicada. Y esto todo hace indicar que se va a cumplir. En el entrenamiento de este domingo, tras la charla del técnico madrileño, se ha marchado rumbo a las instalaciones junto a Marcao e Iker Muñoz. Prueba irrefutable de la imposibilidad de que mañana pueda estar convocado en el Ciutat de València.

Por el resto, la sesión se ha desarrollado con total normalidad. El suizo Vargas ha vuelto a estar presente junto a sus compañeros y únicamente queda por saber su estado en voz de Luis García Plaza, que comparecerá a las 12:30 de este domingo para tratar también esta cuestión. El extremo, como ya se ha expresado en infinitud de ocasiones, es una de esas piezas que encajaría a las mil maravillas en lo que busca el técnico madrileño. De hecho, es uno de esos perfiles que faltan desde ese costado izquierdo. Habrá que ver si el entrenador va consiguiendo su objetivo de recuperar al Rubén Vargas que el sevillismo conoce.

Con todo esto, el Sevilla tendrá que viajar para enfrentarse al equipo de Luis Castro con un claro cometido, y ese es el de volver rápido a las sensaciones que se estaban transmitiendo. El conjunto de Luis García Plaza sabe que luego tendrá que hacer la anual visita al dentista que supone jugar en el Santiago Bernabéu, por lo que sacar los tres puntos supondrían un nuevo soplo de aire fresco tras este largo parón.