Juan Iglesias pide "cabeza fría" en el Bernabéu, pero tiene "buenas sensaciones" y avisa: "Para ganarnos, nos tienen que matar"

El zaguero vallisoletano confiesa haber "olvidado" el empate sobre la bocina del Levante, se queda con "los méritos" que hicieron para ganar allí y, además de animar a Miguel Sierra ("lo estamos esperando"), aboga por el crecimiento colectivo y es optimista: "Nos pongo un 9,5"

"Hemos olvidado ya ese partido. En el momento en que pita el árbitro, entras al vestuario y durante el viaje a casa, te vas con la sensación de derrota. Con un partido tan encaminado, viendo desde dentro que ganábamos seguro, y en el último momento se te tuerce y empatas... Pero hicimos muchos méritos para llevarnos los tres puntos", explicaba este jueves en 'Solo el Sevilla' de los medios oficiales del club un Juan Iglesias, que, tras un parón "demasiado largo" para los profesionales, cree que irse en "una dinámica tan positiva" les hizo volver "igual o mejor ante el Levante UD".

Miguel Sierra

"Es un golpe duro para él y para todos. Viniendo de abajo y asentándose en tan poco tiempo, demostrando su capacidad para jugar en Primera... Ya he hablado con él. Está fuerte mentalmente. Ya no se puede hacer nada, asi que debe centrarse en una buena recuperación, porque lo estamos esperando".

Lo de Isaac Romero

"Un poco injusto. Creo que en el reglamento pone que una provocación puede ser amarilla, pero es parte del fútbol que la gente te meta presión y tú lo celebres como se lleva haciendo toda la vida sin amonestación (cuando no se ponen las manos en las orejas se sacan una camiseta...). El árbitro podría haberlo visto de otra forma, más cuando él tenía amarilla. Sin esa expulsión, no nos habrían empatado. Siempre estamos con que hay que proteger al jugador y la que salió mejor parada es la grada; he leído que sólo les ha caído una pequeña multa y nosotros perdemos dos puntos y un futbolista".

Balance de este arranque

"Muy positivo. Las sensaciones del equipo son muy buenas dentro y creo que fuera. Al inicio siempre había un poco de dudas, después de dos temporadas más complicadas, pero desde el primer momento hemos ido todos en la misma línea y lo demostramos cada semana, cómo compite el equipo con una plantilla prácticamente nueva. Es complicado que todos se adapten tan rápido. Le pongo un 9,5, pues siempre se puede mejorar. Espero seguir en esta línea".

Crecimiento colectivo

"Cuerpo técnico, dirección deportiva y directiva han hecho un trabajo fantástico. El fútbol de hoy en día no te deja tiempo para pensar. Queda mucho todavía, con jugadores que han llegado un poco más tarde y se tienen que terminar de adaptar, pero la clave es que sigamos así. Es difícil que no haya momentos complicados durante la temporada; en ésos, el grupo es el que consigue que se hagan más cortos".

Quintos en la tabla

"Tener 14 puntos y verte ahí arriba con esos equipos es muy, muy positovo, pero quedan muchísimos puntos. Debe espolearnos y no cansarnos de ganar. Estamos en octubre, quedan muchísimos meses, pero, como dejes de pisar el acelerador, igual que puedes ganar a cualquiera, también te puede ganar cualquiera".

Objetivos

"Siempre en la vida hay que ser ambiciosos. Siendo conscientes de las situaciones de estos años, buscaremos la tranquilidad lo antes posible, sin ponernos techo de aquí al veintitantos de mayo".

Afición

"Ya no sólo en casa, sino que el ambiente cada fin de semana te pone los pelos de punta. No caben ni en las gradas visitantes, como el otro día un lunes o en La Coruña. No te dan opción a que te relajes. No podemos bajar un momento la intensidad; son una motivación para cada momento de los partidos".

Unidad del vestuario

"La base del equipo es la unión que hay dentro del vestuario. Cuando marca Isaac Romero, todos salieron corriendo para celebrarlo desde el otro córner. Se ve lo que es este equipo, con algunos que no están jugando o pasando momentos peores. No negociamos ningún esfuerzo y los que salen del banquillo están dispuestos a aportar lo que el equipo necesita".

"Hay que tener a la gente siempre metida, concentrada, que no se nos olvide el trabajo de la semana y el esfuerzo de todos para estar arriba. me gusta mandar esos mensajes al grupo, que nunca vienen mal. El fútbol son estados de ánimo y tenemos que aprovechar el nuestro; para ganarnos casi nos tienen que matar. Ésa es la idea que tenemos".

Luis García Plaza

"Me parece algo muy bueno que cada vez sea uno el que sea partícipe de esa arenga del principio, una dinámica muy buena. Nos entendemos muy bien desde el primer día el míster y yo. Los dos hemos trabajado mucho para llegar aquí, currando más que nadie y demostrando los merecimientos".

Mejoría defensiva

"Creo que hemos marcado en todos los partidos, por lo que intentar mantener siempre la portería a cero, estar fuertes defensivamente, es la clave. Vamos bien hacia arriba, así que... Es un cambio para bien de Luis. Los delanteros hacen 11 kilómetros por partido, que no es de atacar, sino sobre todo de defender. Esto es un bloque defensivo y ofensivo. Más que a la línea de atrás, hay que felicitar a los del medio y los de arriba por el esfuerzo en cada partido. El equipo también trabaja mucho y llega mucho. Eso es trabajo durante la semana, hacer caso de lo que nos inculca el entrenador".

"Hoy en día el fútbol ha cambiado tanto... Hace muchos años, el que tenía la posesión, ganaba. Ahora, no. El juego es mucho más directo: robas y tiras hacia adelante, no para atrás. Los que se adapten a eso, tendrá mucho recorrido. Estamos teniendo méritos muy buenos en duelos, segundas jugadas, faltas provocadas... Somos conscientes de que no podemos dejar correr a los rivales y que nos hagan contras, sino que tenemos que interrumpir el juego".

Cantera

"Las ganas que tienen tanto Kike Salas como Andrés Castrín de crecer se compaginan con la experiencia de Gabriel Suazo y yo para ayudarles. El nivel que están dando los dos es espectacular. Desde pretemporada nos han ayudado muchos chicos de la cantera; ya vi que se trabaja muy bien abajo. Debería ser una forma de motivarles ver que hay gente que estaba como ellos y están en el primer equipo. Tienes que estar preparado para cuando llegue la oportunidad, porque a lo mejor no hay otra".

Fofana y el 'trivote'

"Tenemos una fortaleza muy buena, con un centro del campo de un gran nivel. La llegada el último día de mercado de un jugador Champions como Youssouf Fofana nos ha dado un salto. Lucien Agoumé está a un nivel brutal, Giorgi Kochorashvili y Jon Guridi han venido con muchas ganas, Manu Bueno está trabajando bien... Todas las semanas el míster tiene un problema para elegir ese medio campo, sabiendo los jugadores que, como se duerman, el que viene detrás puede 'comerte'".

"De 'Fofa' te diría que casi habla tan bien el español como nosotros en menos de dos meses. Se ha querido integrar rápido, pese a ser del nivel que es. Nos aconseja durante la semana para hacernos mejorar a todos".

Robbie Ure

"Los delanteros siempre se dice que viven del gol. Pero el trabajo que nos da a la hora de correr, presionar, pelear, desmarcarse... Por cómo compite, van a llegar más goles. Ya se ha abierto la lata y ojalá siga anotando para ganar confianza y que nos siga ayudando".

En lo personal

"Cuando llegas a un sitio y te acogen de esta forma es mucho más fácil. Aunque todavía no he tenido mucho tiempo para visitarla con este calor, la ciudad es una maravilla. Tenemos muchas ganas de salir con mi mujer y los niños, con mi familia. La vida son retos y, aunque el club lleve unos años regular, la historia es la que es. Así vemos el mérito que tienen los clubes que juegan Champions y/o ganan títulos cada año. En ningún momento dudé cuando quisieron que viniera. Por mi forma de ver la vida, siempre quiero marcharme con la sensación de que he dado el 100% en cada entrenamiento, en cada partido o, por ejemplo, cuando me toca cuidar a mis hijos una tarde".

"Una vez estoy dentro, me ha sorprendido mucho la forma de trabajar de la gente, la dimensión que tiene esto, el ambiente en la ciudad y en el campo con nuestra afición. El lunes, mientras calentaba, pensaba 'ahora estos 600-700 se tienen que ir para Sevilla y mañana a trabajar'... Uff".

Liderazgo

"No tenía preparado este rol. Lo he ido trabajando poco a poco. El club me fue transmitiendo que necesitaba alguien que hiciera esa labor. Estoy 100% preparado, curtido en mil batallas en Getafe CF. El míster (José Bordalás) te prepara para la guerra, como en la Mili. Le agradezco que me haya ayudado a ser el jugador y la persona que soy".

Polivalencia

"Mi posición natural es la de lateral derecho, pero por suerte puedo jugar en más posiciones. Eso les comento a los chavales, que es la hostia estar preparado para jugar en otras, por lo que así puedes tener más oportunidades. Por ejemplo, he ganado en juego aéreo, que no se me daba tan bien".

Fuera del campo, con hábitos particulares

"Es de las cosas más importantes que hago. Llevo un estilo de vida muy marcado, para algunos un poco brusco, pero es mi manera. Como dos veces al día solamente. Eso a la gente le parece mucha tela, pero es mi forma de sentirme bien. Intento no beber agua de plásticos, me informo y estudio sobre temas de salud... Lleva muchos tóxicos y, por desconocimiento, la gente no repara en ello. Tengo una marca propia de filtrado de agua del grifo (Ecolife). Contar con una rutina de sueño es también fundamental. Por suerte, yo puedo adaptar las horas a la que como o me acuesto. Normalmente, suelo tener batallas y debates con los nutricionistas, pero me viene y me siento bien, así que hago lo que quiero".

Real Madrid

"¿La última vez que ganó el Sevilla FC allí tenía 10 años? Buen dato para romperlo. Yo gané allí con el Getafe CF y tenía una sensación parecida a la de ahora para este fin de semana. El Real Madrid puede remontar un partido en dos jugadas. Es un partido para ir con la máxima confianza, aunque es un estadio y un rival que imponen. Pero cuanto más relajados y con personalidad vayamos, mejor. Es la actitud que estamos teniendo durante la semana. Debemos mantener la identidad que nos hace fuertes, pero también hacerles pensar que estamos en un buen momento y podemos competirles, porque estaremos más cerca de ganar".

"Una de las cosas que debemos tener es la cabeza fría, saber dónde vamos y jugar con todas esas cosas. El míster nos dará las herramientas para afrontar cada momento de la mejor manera".

Arbitrajes

"Como nosotros, son personas y siempre quieren hacerlo lo mejor posible. Me imagino que la presión en el Bernabéu no es lo mismo que en otros campos. Nosotros hemos salido un poco más perjudicados en este inicio de temporada. Se concentrarán seguro para evitar errores. Se equivocarán, como todos, pero siempre con respecto hacia ellos y desde ellos para que el protagonismo en el fútbol no seamos los jugadores ni los colegiados".