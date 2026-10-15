Cordero Vega responde públicamente con evasivas a la polémica expulsión de Isaac Romero en el Levante - Sevilla: "No me voy a romper la tónica general del Comité"

El colegiado, que condicionó al Sevilla con la polémica segunda amarilla al lebrijano, regatea la pregunta directa sobre esta acción y admite que le molestan dos términos que se emplean contra los árbitros

El doloroso empate del Sevilla en el Ciutat de Valencia contra el Levante tras disfrutar de dos ventajas y marcar el 2-3 en la prolongación estuvo condicionado por el protagonismo del colegiado Adrián Cordero Vega, por decisiones que perjudicaron a los nervionenses.

De este modo, con el Sevilla por delante decretó un alargue de ocho minutos que después se convirtió en 15 minutos y que permitió a los granotas establecer las tablas definitivas sin que hubiera motivos para tanto añadido.

Además, en esta prolongación expulsó a Isaac Romero por celebrar su gol en el 95' con un gesto de mandar a callar a la afición local, lo que significó la segunda amarilla y dejar al Sevilla con uno menos en la recta final, lo que aprovechó el rival para empatar.

El fundamento de la segunda amarilla Isaac Romero que apenas se emplea

Una decisión fundamental en la Regla 12 del código disciplinario de IFAB y también de la RFEF, que detalla que se puede amonestar si hay actos de desconsideración, provocadores, burlones o exaltados hacia los espectadores, si bien habitualmente no se suelen castigar este tipo de actitudes con numerosos ejemplos, de aquí la indignación del club y del sevillismo, hartos de que siempre haya incidencias negativas con el colegiado cántabro, con el que el Sevilla acumula unas estadísticas nefastas.

En los días posteriores a este choque se ha hablado mucho sobre la expulsión de Isaac Romero y hasta se le ha preguntado directamente al árbitro sobre esta acción tan polémica.

Pregunta directa a Cordero Vega sobre la expulsión a Isaac y respuesta evasiva

De hecho, en una entrevista en la Cadena Ser se le preguntó directamente por lo ocurrido en el Levante-Sevilla, a lo que Cordero Vega respondió de manera esquiva sin entrar en ningún tipo de detalle a pesar de la trascendencia de su decisión.

"No voy a romper la tónica del Comité de hablar de jugadas concretas. Tenemos CTA para hablar de ellas, no soy quien yo para saltarme la tónica general", señaló el trencilla santanderino, que regateó la cuestión después de toda la polémica y las críticas que le ha generado tanto a él como al criterio arbitral en general.

Molesto con las palabras 'robar' y 'atraco'

Esquivada esta cuestión espinosa, Cordero Vega señaló que le molesta que se utilice la terminología de "'robar', 'atracar' y demás porque al final lo que tenemos delante es un fallo o un acierto" y alabó la creación del programa Tiempo de Revisión, en el que se valora tanto en positivo como negativo las decisiones del estamento arbitral en los partidos de la jornada correspondiente. "Es un formato muy dinámico y fácil de ver. Si consideran que una jugada útil para que la gente aprenda o sirva para mejorar, a mí me da igual salir. A mí lo que me hubiera gustado era no haber fallado en directo".