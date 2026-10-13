La afición del Sevilla estalla por la expulsión de Isaac Romero: "Luego Vinicius está mandando a Segunda a todos los equipos y no pasa nada"

La expulsión de Isaac Romero en el Levante-Sevilla sigue generando polémica. Los aficionados consultados por ESTADIO Deportivo cuestionan la segunda amarilla al delantero y denuncian diferencias en el criterio arbitral respecto al Real Madrid y el Barcelona

El empate a tres entre el Levante UD y el Sevilla FC dejó mucho más que un reparto de puntos. El frenético desenlace del encuentro quedó marcado por la polémica expulsión de Isaac Romero, que vio la segunda tarjeta amarilla después de mandar callar a la grada rival durante la celebración de su gol. Una decisión arbitral que sigue generando debate y que ha provocado numerosas críticas entre los aficionados, especialmente por la comparación con situaciones similares protagonizadas por futbolistas de otros equipos.

Ante la controversia, ESTADIO Deportivo ha salido a la calle para preguntar a los aficionados si consideran justa o injusta la expulsión del delantero sevillista. Las respuestas reflejan un malestar generalizado con la decisión, aunque el principal foco de las críticas no está tanto en la aplicación del reglamento como en la supuesta desigualdad de criterio de los colegiados.

La comparación con Real Madrid y Barcelona, en el centro de las críticas

La diferencia de criterio arbitral es precisamente el argumento que más se repite entre los entrevistados. Algunos aficionados aceptan que mandar callar a la grada pueda ser motivo de amonestación, pero reclaman que esa interpretación se aplique de la misma manera a todos los futbolistas, independientemente del escudo que defiendan: "Hay otros jugadores a los que después les perdonan este tipo de acciones, por ser un jugador más prestigioso, no tiene sentido", lamenta.

"Si el reglamento dice que es amarilla, es amarilla, pero que sea amarilla para todos los equipos, no solo para cuando lo hace el Sevilla", protesta uno de los seguidores, visiblemente indignado. En su intervención, pone como ejemplos a Vinicius y Lamine Yamal, a quienes acusa de haber protagonizado celebraciones provocadoras sin recibir, a su juicio, un castigo equivalente. "Vinicius está mandando a segunda a todos los equipos, a segunda, a tercera y a sexta", apuntilla.

Una opinión compartida por otro de los encuestados, que insiste en que el problema no está en las normas, sino en su aplicación. "Si la regla es esa, si es doble amarilla y roja por mandar callar, perfecto. Pero después llega el Barça, llega el Madrid, los equipos grandes, y no se les castiga igual", denuncia.

Una decisión precipitada que condicionó el desenlace del partido

Aunque las críticas son mayoritarias, también hay quienes defienden la dificultad del trabajo arbitral y piden comprensión hacia los colegiados. Es el caso de uno de los entrevistados, que reconoce la complejidad de tomar decisiones en situaciones de máxima tensión, aunque considera que la expulsión de Isaac Romero fue precipitada. "Yo defiendo mucho el trabajo que hacen los árbitros, pero estando el partido con un resultado bastante igualado y en los últimos minutos, creo que fue una decisión un poco precipitada", explica.

El tiempo añadido también aparece entre las quejas de algunos seguidores sevillistas, que consideran excesiva la prolongación del partido y relacionan su malestar con otras decisiones arbitrales que, a su entender, han perjudicado al conjunto nervionense: "Poco más y añade 20 minutos, hasta que meta el Madrid la semana que viene", sentencia con ironía.

El gesto de Isaac Romero reabre un viejo debate en LaLiga

Más allá del resultado, la expulsión del atacante sevillista ha reabierto el debate sobre los límites de las celebraciones y la interpretación de los gestos dirigidos a las gradas rivales. "Mandó callar a la grada, pero eso lo llevan haciendo desde Raúl. Fíjate todos los futbolistas que lo han hecho y que lo expulsen a él...", reflexiona otro de los aficionados consultados, que considera la sanción "totalmente desproporcionada".

Lo cierto es que la polémica de Isaac Romero ha conseguido que el debate trascienda el resultado del Levante-Sevilla. Las opiniones recogidas por ESTADIO Deportivo coinciden mayoritariamente en cuestionar la severidad de la expulsión y, sobre todo, en reclamar una mayor uniformidad en las decisiones arbitrales. Porque, para buena parte de los aficionados consultados, la pregunta ya no es únicamente si Isaac Romero merecía ver la segunda amarilla, sino si cualquier otro futbolista de LaLiga habría recibido el mismo castigo por realizar exactamente el mismo gesto.