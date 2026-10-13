El problema con Isaac Romero no es la norma, sino los múltiples agravios

Más allá de la torpeza del lebrijano, expulsado tres veces en las tres últimas temporadas por una reacción desmesurada tras entrar de refresco, en Nervión molesta el reincidente infortunio con Cordero Vega, que en el único precedente se retirara luego la tarjeta y el perdón en otras 'provocaciones'

Llueve sobre mojado con Isaac Romero, que no anduvo especialmente listo al acercarse a celebrar el momentáneo 2-3 en el Ciudad de Valencia, un auténtico golazo del lebrijano, a una zona copada por aficionados locales. Mandarles callar y señalarse el dorsal y el nombre no gustó a los hinchas granotas, que comenzaron a lanzar objetos al césped, fundamentalmente botellas de agua. Juan Iglesias vio también amarilla por responder a esta situación bebiendo de una y escupiendo su contenido en dirección a la grada, mientras que para el '7', que seguía con sus gestos cuando se acercó por allí Cordero Vega y no disimuló, fue la segunda.

Tercer 'cruce de cables' en otras tantas temporadas de Isaac

El delantero del Sevilla FC Isaac Romero ya ha sido expulsado en tres ocasiones tras salir del banquillo en otras tantas temporadas consecutivas con el primer equipo. Sendos entradones al madridista Aurélien Tchouaméni y el bético Valentín Gómez le hicieron dejar a los suyos con uno menos sobre la bocina en la 24/25 y la 25/26, respectivamente, mientras que, tras su zurdazo a la red ante el Levante UD en esta 26/27 que ahora alborea, fue una doble amarilla en apenas cuatro minutos del alargue, la primera por agarrar ostensiblemente a un oponente y, la segunda, por la mencionada provocación a sus anfitriones.

Cordero Vega vuelve a liársela al Sevilla

No tiene suerte precisamente el Sevilla FC cuando Cordero Vega lo arbitra. Solamente ganó una vez (2-0 al RCD Mallorca en la 19/20) en siete coincidencias con el cántabro, con tres empates y otras tantas derrotas. Y con decisiones, cuando menos, controvertidas. Por ejemplo, en la 24/25 expulsó nada más arrancar a Dodi Lukébakio en Pamplona por quitarse de encima a un rival que le obstruía el paso (difícil catalogar eso como agresión) y anuló un gol a Loic Badé ante el RCD Espanyol a instancias del VAR, señalando penalti en la 25/26 a Fábio Cardoso en Anoeta por una mano tras rebote del balón en su propio cuerpo.

Vinícius, Iker Losada... Y a Carew se la quitaron después

Con todo, lo más preocupante en este caso concreto de Isaac Romero en el Ciudad de Valencia es el agravio con otros casos idénticos. Gareth Bale y Borja Iglesias en sus etapas madridista y espanyolista fueron 'denunciados' por LaLiga por ese mismo gesto de mandar callar a la afición rival, pero el entonces Comité de Competición de la RFEF terminaría archivando los expedientes. El curso pasado, el propiio levantinista Iker Losada contestó así a quienes le recordaban su militancia bética en el 0-3 en el Sánchez-Pizjuán, mientras que Vinícius Júnior (casi cada partido) o Lamine Yamal en Nervión no tuvieron castigo. Aunque el propio '7' sevillista se benefició de esto en El Gran Derbi de hace dos temporadas.

Para más 'inri', la única expulsión por doble amarilla documentada que puede compararse con la del lebrijano fue para John Carew en San Mamés el 20 de diciembre de 2000. El entonces delantero che mandó callar a los aficionados del Athletic Club tras anotar el 1-1, a la postre definitivo, en el minuto 82, viendo la segunda tarjeta y marchándose antes de tiempo, si bien las reclamaciones posteriores del Valencia CF en los comités tuvieron efecto, por lo que la amonestación al noruego le fue finalmente retirada. Como no tuvo consecuencias en el marcador ese día, miel sobre hojuelas.