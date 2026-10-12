Agoumé destaca los errores defensivos del Sevilla y pone el foco en la expulsión a Isaac Romero: "Espero su explicación"

El centrocampista francés ha puesto el foco en los errores defensivos que han permitido que el equipo hispalense acabe perdiendo dos puntos de oro en el Ciutat de València; sembrando la duda también sobre la roja de Isaac Romero

Varios sevillistas aún tendrán que superar del eléctrico final que se ha vivido en el Ciutat de València, con un tres a tres que ha dejado un sabor agridulce en el lado rojiblanco, ya que el equipo ha sufrido dos goles en los instantes finales que ha dejado frío al equipo sevillista. Robbie Ure, sin lugar a duda, ha sido el principal protagonista del encuentro. El escocés ha firmado un gol y una asistencia para poder sumar ya en su marcador como sevillista; aunque Iván Romero puso pronto el picante para la segunda parte. A pesar de que hacer un gran ejercicio de resiliencia, el muro se acabó cayendo en una jugada llena de rebotes que Dela acabó remachando desde fuera del área con un gran gol. Isaac Romero, a pesar de elloo, volvió a instalar la locura sevillista con un gran gol que parecía ser definitivo; aunque Ndukwe le negó esa posibilidad.

Tras el encuentro, uno de los que ha comparecido sobre el terreno de juego es Lucien Agoumé. En un partido donde no ha destacado en el centro del campo, se ha visto una vez más apoyado por Fofana para ocultar cierto errores personales. En su mensaje tiene una premisa clara, y es que hay que hacer autocrítica de los errores que permiten que, por segunda vez fuera de casa, empaten al Sevilla en los instantes finales.

Las dudas defensivas del equipo, a debate

No se puede decir que los nervionenses se hayan ido con buenas sensaciones de Valencia, ni mucho menos. Un tremendo jarro de agua fría que deja al equipo con la miel en los labios, ya que el Sevilla había conseguido hacer de nuevo lo más difícil. Sin embargo, tanto la expulsión como las dudas volvieron a mostrar las carencias de este equipo. Esto también lo refleja el francés. "Son dos puntos perdidos hoy por cómo ha ido el partido. Nos ponemos dos goles arriba, pero no podemos conceder un gol tan rápido tras ese segundo gol. En la segunda parte hemos fallado mucho, demasiados errores en Primera para ganar un partido", declaró.

Acerca del comienzo de liga, tiene claro que no hacen caso de aquellos que hablan del buen comienzo. "La gente de fuera no se cree esto. Creemos en nuestro grupo. Cada partido lo vamos a competir y es lo que estamos haciendo hasta ahora. Estamos ganando los puntos dentro del campo y no nos importa mucho lo que piense la gente".

El foco, en la roja a Isaac Romero

Una de las polémicas del encuentro es la cartulina roja que Isaac Romero ha visto en el encuentro. Tras anotar, en su celebración mandó a callar al público del Ciutat de València, mostrándole el colegiado la segunda tarjeta amarilla por entender que era provocación. Una jugada que va a traer cola. "El problema no es el empate a tres, sino que el árbitro nos expulsa a un jugador por una celebración. Nunca lo había visto antes. Isaac no ha hecho nada malo, estaba celebrando su gol como hace siempre, pero el árbitro ha decidido castigarnos. El Levante estaba apretando mucho en los últimos minutos y hemos encajado el gol. Espero la explicación del árbitro", finalizó.