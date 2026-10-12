Puntos uno por uno del Sevilla FC frente al Levante: El descuento condena la primera gran noche de Robbie Ure

Auténtica locura de final del partido con hasta tres goles en los instantes finales, que han acabado privando de dos puntos claves para el equipo sevillista tras realizar un buen encuentro; así lo vivimos y contamos en directo

El equipo de Luis García Plaza, cuando parecía que todo estaba destinado a ser una gran noche en Valencia, ha acabado perdiendo dos puntos claves que han supuesto un gran jarro de agua fría para el público sevillista. Todo esto en la primera gran noche de Robbie Ure; que aprovechó un error en el primero y fue capaz de regalarle el tanto a Félix Correia. Iván Romero puso el miedo en el cuerpo al comienzo de la segunda parte y, tras un gran ejercicio de resiliencia, Dela acabó derribando la muralla de Vlachodimos. Isaac Romero parecía que, con un auténtico golazo, iba a brindar la calma al encuentro y los tres puntos a Nervión. Nada más lejos de la realidad. Su expulsión volvió a hacer del Sevilla un barullo de nervios que, en un envío largo al área, Ndukwe acabó poniendo el tres a tres final tras una jugada con varios rebotes dentro del área. Un palo que muestra las carencias evidentes que este equipo.

Las notas sevillistas frente al Levante

Vlachodimos: 7'5

Poco pudo hacer en los granota pero, en el resto de intervenciones, muy seguro y recordando a esa fiabilidad que el heleno transmitía el pasado año. De hecho, evitó que Requena encontrase un balón a placer dentro del área pequeña en los minutos finales y que los granotas pudiesen anotar de córner en la jugada posterior. Casi es el salvador en el desgraciado ( y terriblemente defendido) gol de Ndukwe, pero todo no lo puede hacer el heleno.

Juan Iglesias: 6'5

Otro partido solvente del lateral, llegando a sumar ocasiones en sus aproximaciones al área de Mathew Ryan. Sin embargo, también queda marcado dentro de la 'histeria colectiva' en la que se convirtieron los minutos finales.

Castrín: 6

La fiabilidad que siempre brinda el gallego, siendo amonestado con tarjeta en una jugada ridículamente arbitrada por el colegiado del Ciutat de València. Los últimos minutos han sido un lastre para los miembros de la defensa, con imprecisiones en las marcas que han instalado la inseguridad.

Kike Salas: 6'5

El líder de la defensa, aunque marcado por ese final de partido. Poco pudo hacer con Iván Romero en el tanto, que supo escabullirse bien dentro del área y que apenas encontró la oposición del de Morón de la Frontera. También fue capaz de detener la primera en el barullo del tercer tanto sevillista, pero fue partícipe de ese cúmulo de errores sevillistas.

Gabriel Suazo: 6

El chileno parece no haberle pesado mucho el parón de selecciones, ya que supo solventar bien su papeleta tanto en fase ofensiva como defensiva, destacando su compromiso en varias fases de este último. Seguiré coincidiendo en que esa posición es uno de los debes del equipo, pero esta versión sigue mostrando que es una pieza más que útil y el titular de este equipo.

Agoumé: 6

El centrocampista francés ha contado con varios errores que, en algunos momentos, podrían haber supuesto problemas para el Sevilla. Sin embargo, cuando tienes a Fofana, uno puede estar más tranquilo. Destacó su crecimiento de rendimiento en la segunda mitad.

Fofana: 9

Una vez más, inconmensurable e intratable. Tanto en fases ofensivas como en defensivas, su lectura del juego se hace imponerse a sus rivales y poder dotar de consistencia a la sala de máquinas sevillista. Uno de los ejemplos está en la última jugada de la segunda parte, con una gran recuperación permitida por su rápida activación. En mi opinión, el motivo de este gran Sevilla que se está viendo.

Kochorashvili: 7

El georgiano ha estado casi en todas las fases del juego hispalense y, algo más importante, cometiendo pocos errores. Su presencia ha oxigenado la salida de balón y también ha sido capaz de sumarse al ataque en ciertas internadas; realizando un partido bastante completo en todos los sentidos. Una versión que es oro para el Sevilla.

Miguel Sierra: 8'5

Una vez más, una demostración de valentía y entrega por el Sevilla FC. Partícipe en la presión del primer tanto sevillista; y teniendo hasta un larguero para poner una mayor distancia en el electrónico. Un gran encuentro empañado por su lesión en el hombro que, sin lugar a duda, tendrá en vilo al sevillismo durante unas horas. Lágrimas en el banquillo tras su cambio.

Félix Correia: 6'5

Sus fallos de la primera parte y errores en la toma de decisiones desesperaban al respetable, y no es para menos. En los primeros instantes, desaprovechó una ocasión en la que no tenía oposición. Pero, tras varias jugadas donde fue conectando con el encuentro, supo leer la intención de Robbie Ure para anotar su primer tanto como sevillista.

Robbie Ure: 9

Su primera gran noche como sevillista no pudo ser mejor. Gol y asistencia; obviando que también contó con dos muy claras para haber aumentado su ventaja. Pero, si por algo destaca, es por tener ese olfato que le hace buscar el error y encontrarlo; así llegó su primer tanto como sevillista. Muchos daban el dato de que Luuk de Jong, tras varias jornadas sin anotar en su primer año, consiguió el primer tanto frente al conjunto granota en esta misma jornada. No es mal precedente.

Luis García Plaza: 6

Los cambios bajaron el rendimiento del equipo, pero tampoco es que haya mucho más para elegir. El madrileño ya sabe su once tipo y apenas cambia piezas dependiendo de las circunstancias. El dicho de "para que cambiar algo si funciona" llevado a la práctica. Pero, tal y como se ha visto en las imágenes finales, no puede el equipo encajar tan rápido y conceder tantos errores.

Alfon González: 4

Poco, por no decir nada, del gallego en la noche de hoy. Uno de los ejemplos del bajón del Sevilla en la segunda mitad.

Isaac Romero: 6

En los minutos en los que estuvo sobre el terreno, poco generó arriba. Luego mete un auténtico golazo, desde el borde del área, para hacer vibrar el banquillo sevillista y a los presentes en el área. Sin embargo, llega la jugada comprometida y, por una celebración mandando a callar a la grada, acaba siendo expulsado. ¿Una temeridad hacerlo con tarjeta amarilla? Sí. ¿Qué se suele ver poco? También.

Julio Díaz: 5

Al igual que los actores arriba, apenas pudo ser trascendente en el encuentro. Ni en lo bueno ni en lo malo.

Jon Guridi: SC

Una de las cosas que no se pueden explicar es que no encime a Dela en el segundo tanto. Ni que tampoco sea capaz de despejar con certeza en ese segundo tanto. Minutos muy fríos del centrocampista vasco.