Alineaciones Levante - Sevilla: alineaciones probables de Levante y Sevilla en la jornada 8 de LaLiga EA Sports

Luis García recupera a Kike Salas, pero no a Lucas Stassin, debiendo valorar además el cansancio acumulado en el parón por internacionales como Suazo o Kochorashvili. Por su parte, Luís Castro podría sorprender en la lista con el jovencísimo Diego Moyano

El Sevilla FC retoma LaLiga tras el largo parón internacional con el primero de sus dos encuentros consecutivos lejos del Sánchez-Pizjuán. Le tocará cerrar la 8ª jornada ante el Levante en el Ciutat de València, donde en el tramo final de la pasada campaña sucumbió por 2-0, merced al doblete del ex nervionense Iván Romero, lo que provocó una profunda ola de pesimismo que hizo dudar de la salvación. Sin embargo, la misma sería posteriormente certificada con tres victorias consecutivas que hicieron que Luis García Plaza se ganase su continuidad (porque finalmente no hubo venta del club en verano y Sergio Ramos se quedó con las ganas).

Así llega el Sevilla FC

Ahora, nadie duda de que el técnico madrileño es uno de los grandes responsables del nuevo rostro sevillista, junto al trabajo veraniego de José Ignacio Navarro. Estar a estas alturas de la película en la quinta posición de la tabla, con 13 puntos de 21 posibles y 8 de renta sobre el descenso, otorga una tranquilidad desconocida en los últimos tiempos en Nervión. Pero esto no ha hecho en realidad más que comenzar.

Toca refrendar el buen rendimiento ofrecido hasta la fecha a domicilio (dos victorias y un empate), más aún teniendo en cuenta que la próxima parada será un Santiago Bernabéu que parece vivir en una eterna polémica con los árbitros y donde el Real Madrid del peculiar Mourinho se presentará sin Vinicius por su expulsión ante el Villarreal. Pero ya habrá tiempo de pensar en ello. Lo primero es 'vengarse' de un teórico rival directo, porque nadie deja de pensar por ahora que la meta sea lograr la salvación con menos sufrimiento.

Dos bajas por lesión y un regreso

Para ello, García Plaza recupera en el eje de la zaga a Kike Salas, restablecido a las molestias que le hicieron ser baja antes del parón frente al Barça, por lo que previsiblemente formará pareja junto a Castrín, en detrimento de Sangante, uno de los seis internacionales que se marcharon con sus selecciones, aunque en su caso ni siquiera ha llegado a jugar con Senegal.

Quien sí lo hizo con Chile es Gabriel Suazo, en dos partidos como titular, afrontando además un largo desplazamiento, por lo que podría dejar su sitio en el lateral zurdo a Julio Díaz, que rayó a buen nivel en el Trofeo Antonio Puerta ante el Aston Villa. Aparte de ello, poco cambios más se esperan, aunque Kochorashvili sí ha acumulado bastantes minutos con Georgia. Si no partiese de inicio ante su ex equipo, Guridi espera su oportunidad para acompañar a los intocables Fofana y Agoumé.

En ataque, por su parte, se espera el regreso de Rubén Vargas a la convocatoria, pero no al once. Quien no llegará, en cambio, es Lucas Stassin, por lo que Robbie Ure gozará de una nueva oportunidad para tratar de romper su sequía, siendo el brasileño Marcao la otra baja por lesión del plantel.

Así llega el Levante

Para el Levante, por su parte, nada parece haber cambiado con respecto al pasado curso. Sigue viviendo al límite, con los mismos puntos (5) que un Elche que abre la zona de descenso y una sola victoria en su casillero, la lograda ante el Real Betis en los albores de la campaña. Un 5-2 que debe servir de advertencia de lo que es capaz el equipo dirigido por el portugués Luís Castro, que tiene un encuentro menos disputado, el aplazado ante el Athletic por cuestiones climatológicas, y que solo ha disputado ocho choque más en su feudo, en el que vendió cara su derrota ante el FC Barcelona.

El preparador luso cuenta con las bajas por lesión de Etta Eyong, Hugo Sotelo y el meta Alejandro Primo. Tampoco podrá contar con el joven Marc Santos, convocado por la selección española sub 17, pero en su lugar ha sorprendido subiendo a entrenar a Diego Moyano, de solo 14 años. Además, aunque Iván Romero partirá como titular, podría dar minutos a Petar Ratkov, que sonó con fuerza para el Sevilla FC en verano.

Alineaciones probables:

Levante: Matt Ryan; Nacho Pérez, Dela, Mandi, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Bardeli; Brugui, Thiago e Iván Romero.

Sevilla FC: Odysseas; Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas, Julio Díaz; Agoumé, Fofana, Kochorashvili; Miguel Sierra, Félix Correia y Robbie Ure.