Kochorashvili tiene claro su Balón de Oro y revela que ha buscado ayuda: "Muchas veces la solución está dentro de nosotros"

El centrocampista nervionense afirma que, aunque el parón ha sido duro, está disponible para su regreso al Ciutat de Valencia, donde Iborra ya le ha explicado personalmente lo que le espera el Sevilla

Georgi Kochorashvili ha regresado recientemente de la concentración con Georgia, con la que ha disputado cuatro partidos en el parón, y ya prepara una cita especial para el medio, pues regresa a la que considera su casa tras haber militado en el Levante.

Así, en la rueda de prensa ofrecida este mediodía, el centrocampista reconoce que el parón ha sido duro por la cantidad de partidos, pero que se encuentra a punto para salir de inicio si el míster lo estima conveniente.

"Es complicado jugar cuatro partidos, con uno cada tres días, pero ya estoy aquí y con toda la fuerza del mundo para preparar este partido tan especial. Volveré a mi casa", indicó Kochorashvili, que levanta la mano cuando le preguntan sobre su estado físico.

Se apunta para el partido "especial" contra el Levante

"Lo que el míster decida, yo estoy disponible, porque los futbolistas nos cuidamos mucho para estar preparados, aunque tengamos que entrenar durante cuatro horas. Los familiares también nos ayudan a recuperar lo máximo posible. Estoy disponible para ayudar en lo que se me necesite", apuntó el internacional georgiano, que reveló que ha mantenido una charla con Vicente Iborra sobre el partido y que le ha asegurado lo que le espera en el Ciutat de Valencia.

“Hablando con Iborra me ha dicho que vamos a encontrar un rival que va a competir. El Levante tiene mucho talento, sus chicos jóvenes también. Nos van a hacer la vida difícil, pero tengo clarísimo que el Sevilla competirá”, explicó Kochorashvili, que espera con ganas la visita a su antiguo estadio: “Tengo ganas de volver a reencontrarme con los amigos que están en el Levante, fue el club donde realmente empecé mi carrera profesional. Y también quiero ayudar a Sevilla a competir bien”.

Destaca el espíritu competitivo del equipo y el ambiente de Nervión

Además, Kocho tiene claro qué es lo que más le ha sorprendido en el Sevilla y no es un nombre propio: “No diría un jugador. Lo que me fascina es cómo compite el equipo hasta en los entrenamientos, al máximo. Un jugador solo nunca gana un partido. Al Sevilla lo que le da mucha fuerza son los 11 jugadores del campo y los que están detrás, para que el once que sale esté al nivel. La gente del staff, la parte médica... lo que hace fuerte al Sevilla es el conjunto".

Tampoco pasó por alto el ambiente del Ramón Sánchez-Pizjuán. "Notas mucha fuerza cuando estás en el campo. Aunque te falten tres o cuatro kilómetros, los vas a hacer. Te entran ganas de jugar cuando escuchas el himno y ves la atmósfera que se crea. Estoy deseando volver al estadio, porque se disfruta”, senaló Kochorahvili, que no quiere hablar de cambio de objetivos del Sevilla: "Lo que pienso es en trabajar en el próximo entrenamiento".

Reflexión sobre la necesidad de dejarse ayudar en los momentos difíciles

Por otro lado, realizó un apunte interesante cuando se le preguntó en qué persona se apoya cundo atraviesa por un mal momento, destacando la importancia de buscar ayuda cuando uno solo no encuentra la solución. “Es importante tener a tu gente alrededor. Mis familiares, mi gente, los que trabajan conmigo como mi psicóloga y mi analista... Juntos buscamos soluciones, porque muchas veces la solución está dentro de nosotros. A veces nos cuesta, pero es lo que intento primero, buscar ayuda para reencontrar la fuerza desde dentro y ser yo mismo”, indicó Kocho, que admitió que trabaja codo con codo con una psicóloga.

En otro orden de cosas, no quiso entrar en polémicas arbitrales pese a que varias decisiones han perjudicado al Sevilla en el presente curso, como en la cita contra el Barça: “Son gente muy importante en el fútbol, que decide muchas cosas. Todos tenemos días buenos y malos, son personas y pueden fallar como nosotros. No le doy muchas vueltas. Me toca estar concentrado en mi día a día para no tener fallos. Ellos tienen su trabajo, lo hacen muy bien y seguro que hacen autocrítica, como nosotros”.

Su preferido para el Balón de Oro

Igualmente se le cuestionó sobre su favorito para el Balón de Oro y ahí no dudó y tiró para casa: “Kvaratskhelia es el mejor del mundo. Lo voy a apoyar y defender en todo. Vosotros tendréis vuestra opinión, pero la mía es clara”.