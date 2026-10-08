Se viene un récord de precocidad en LaLiga: Luís Castro apuesta por un chico de 14 años

El técnico portugués vuelve a apostar por una de las grandes perlas de la cantera del Levante y da un paso más después de hacer debutar a Marc Santos con 15 años en Primera División

Luís Castro no comprueba el DNI cuando se trata de apostar por un joven talento. El técnico portugués ha vuelto a demostrarlo este jueves con una decisión que habla a las claras de su confianza en la cantera del Levante. Su apuesta se personifica con la llamada de Diego Moyano, central de apenas 14 años, que se ha ejercitado con el primer equipo granota y se convierte en el último proyecto de futbolista al que el entrenador quiere acercar a la élite.

Moyano nació el 3 de marzo de 2012, por lo que todavía tiene edad de cadete. De hecho, comenzó la temporada con el Cadete B del Levante, aunque durante el verano ya había entrado en la dinámica del Cadete A. Ahora Castro ha decidido acelerar todavía más su proceso y llamarlo a entrenar con los mayores.

La llamada llega, además, después de que el joven defensa haya empezado a llamar con fuerza a las puertas de las selecciones inferiores. La pasada temporada fue campeón de España Sub-14 y recibió su primera convocatoria con la selección española de la categoría. Ahora ha sido citado para trabajar con la Sub-15 que dirige Hernán Pérez, concentración que comenzará el próximo lunes y se prolongará hasta el jueves 15.

Castro ya demostró que no le tiembla el pulso

El caso de Moyano no es una ocurrencia aislada. Castro ya ha demostrado que está dispuesto a dar oportunidades a los jugadores jóvenes si considera que tienen nivel suficiente. El mejor ejemplo es Marc Santos, al que hizo debutar esta temporada con el primer equipo.

El lateral izquierdo se estrenó el pasado 16 de agosto ante el Espanyol en el RCDE Stadium con 15 años y 288 días, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia del Levante en disputar un partido de Primera y en el tercer debutante más joven de toda la historia de LaLiga, superando a Lamine Yamal, quien debutó a las órdenes de Xavi Hernández cuando solo tenía 15 años y 290 días.

También Ighor Galdin, guardameta de 16 años, ha entrado en la dinámica del primer equipo y llegó a convertirse en el futbolista más joven de la historia de LaLiga en ser convocado para un partido de Primera.

El jugador más joven en debutar en la historia de LaLiga fue Luka Romero (Mallorca), quien lo hizo con 15 años y 219 días, seguido de Sansón, del Celta, quien se estrenó con 15 años y 255 días.

Castro lo explicó recientemente en alguna entrevista: "Si tuviera un jugador joven por desarrollar, apostaría por el Levante. Si viviera en Valencia y tuviera un hijo que juega al fútbol, yo lo metería en el Levante. Y recordó: "Se habla de mí por los jóvenes y a mí me gustan los buenos jugadores...".

Un central con buena salida y poderoso por arriba

Moyano es un central diestro que destaca especialmente por su capacidad para sacar el balón jugado y por su contundencia en el juego aéreo. Su polivalencia es otro de sus argumentos, ya que también puede actuar como lateral derecho.

Natural de Rocafort, lleva prácticamente toda su vida deportiva vinculada al Levante. El club lo incorporó para su equipo Querubín (entre cuatro y cinco años de edad) y desde entonces ha ido quemando etapas hasta alcanzar una dinámica que habría resultado inimaginable para un futbolista de su edad.

Su generación también viene pisando fuerte. Los jugadores valencianos nacidos en 2012 fueron subcampeones de España Sub-12 con la selección autonómica, cayendo en aquella final ante Andalucía, y posteriormente se proclamaron campeones de España Sub-14. Moyano fue uno de los protagonistas de ese grupo.

La cantera como vía de crecimiento para el Levante

La apuesta tiene también una lectura económica evidente para un club que todavía arrastra limitaciones financieras. El Levante necesita encontrar talento dentro de casa y convertirlo en rendimiento deportivo y, si llega el caso, en importantes ingresos.

Castro ya participó en el crecimiento de Carlos Espí y Kareen Tunde, dos jóvenes por los que el club terminó ingresando cerca de 30 millones de euros. Ahora aparecen otros nombres como Yanis Musuayi, delantero belga de 19 años, o Feanyi Ndukwe, central austríaco de 18 años cedido por el Liverpool. Nacho Pérez y Paco Cortés también tuvieron sus primeros minutos con el primer equipo la pasada temporada. Pero ninguno ha entrado en la dinámica tan pronto como Diego Moyano.