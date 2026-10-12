Grave enfrentamiento entre ultras del Levante y del Sevilla antes de enfrentarse en el Ciutat de València

En la previa del encuentro de este lunes, radicales de ambos equipos se han visto envueltos en una batalla campal en los alrededores del Ciutat de València; un hecho que enturbia los instantes previos a un partido donde se ha desplazado una importante masa sevillista

El Sevilla se juega, en esta noche de lunes, mucho más que tres puntos. El poder volver a la buena racha tras el largo parón de selecciones es algo clave para poder ir sumando pasos en busca de la tan ansiada tranquilidad, que tanto el sevillismo anhela. Es por ello que, para este encuentro en Valencia, muchos son los aficionados que se han concentrado en la capital del Turia para poder dar aliento en una tierra donde la afición sevillista no suele fallar. Grandes desplazamientos son los que realizan los aficionados sevillistas para poder hacer que el equipo sienta su aliento, aunque esté a cientos de kilómetros de casa.

Sin embargo, hay imágenes que no gustan ver en el mundo del fútbol. Y, tristemente, esas se han producido en esta mañana de 12 de octubre, día de la Hispanidad. En la previa del encuentro, donde se enfrentarán tanto el Levante como el Sevilla FC, radicales de ambos equipos se han enfrentado entre ellos en los alrededores del Ciutat de València. Momentos de tensión donde han utilizado el mobiliario de distintos bares para esa pelea, tal y como se han visto en las imágenes del medio Á Punt Esports. Armados con bates, y utilizando las sillas de los establecimientos, ambos grupos se han visto enzarzados en una pelea en la que, por ahora, no ha transcendido si ha contado con consecuencias en cuanto a la actuación de la Policía Nacional. Otro de los detalles que también se observa es el uso de material pirotécnico, una muestra más de los momentos de tensión que se han vivido esta mañana.

Una imagen lamentable que vuelve a demostrar que no debe haber lugar en el fútbol para estas personas que utilizan el deporte para este tipo de actos que enturbian el espectáculo deportivo que tiene que suponer este encuentro en una jornada festiva y que, entre otras cosas, ha permitido que una gran masa sevillista pueda desplazarse a esa zona.

Unas entradas que se agotaron en pocas horas

La afición sevillista está motivada con la racha que el equipo de Luis García Plaza acumula en LaLiga, y no es para menos. Aunque se pierda en el Ciutat de València, el equipo seguirá siendo quinto, una muestra del importante colchón que ya tiene en su haber el equipo sevillista. Aunque, en este caso, el entrenador es el que lo tiene más claro; ya que una victoria supondría dejar a once puntos al equipo de Luis Castro. Un motivo inmejorable para saber la importancia de los tres puntos de esta noche.

El sevillismo supo contestar rápido para este encuentro y es que, en pocas horas, agotaron las 600 entradas que el club hispalense puso a disposición de su afición para ocupar la grada visitante. El ser festivo y el poder seguir soñando con mantener esta racha han sido los ingredientes ideales para que, a partir de las 21:00, el conjunto sevillista luche por una victoria que supondría un importante soplo de aire fresco en busca del objetivo: evitar el sufrimiento y seguir dando pasos en firme para que el club tenga tranquilidad.