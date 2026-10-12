Levante - Sevilla: horario y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 8 de LaLiga

El conjunto dirigido por Luis García Plaza buscará refrendar su buena trayectoria previa al parón para seguir disfrutando de la zona alta de la tabla ante un rival que persigue su segunda victoria del curso para alejarse del descenso

El Sevilla FC retoma LaLiga tras el largo parón internacional con el primero de sus dos encuentros consecutivos lejos del Sánchez-Pizjuán. Le tocará cerrar la 8ª jornada ante el Levante en el Ciutat de València, donde en el tramo final de la pasada campaña sucumbió por 2-0, merced al doblete del ex nervionense Iván Romero, lo que provocó una profunda ola de pesimismo que hizo dudar de la salvación. Sin embargo, la misma sería posteriormente certificada con tres victorias consecutivas que hicieron que Luis García Plaza se ganase su continuidad (porque finalmente no hubo venta del club en verano y Sergio Ramos se quedó con las ganas).

Así llega el Sevilla FC

Ahora, nadie duda de que el técnico madrileño es uno de los grandes responsables del nuevo rostro sevillista, junto al trabajo veraniego de José Ignacio Navarro. Estar a estas alturas de la película en la quinta posición de la tabla, con 13 puntos de 21 posibles y 8 de renta sobre el descenso, otorga una tranquilidad desconocida en los últimos tiempos en Nervión. Pero esto no ha hecho en realidad más que comenzar.

Toca refrendar el buen rendimiento ofrecido hasta la fecha a domicilio (dos victorias y un empate), más aún teniendo en cuenta que la próxima parada será un Santiago Bernabéu que parece vivir en una eterna polémica con los árbitros y donde el Real Madrid del peculiar Mourinho se presentará sin Vinicius por su expulsión ante el Villarreal. Pero ya habrá tiempo de pensar en ello. Lo primero es 'vengarse' de un teórico rival directo, porque nadie deja de pensar por ahora que la meta sea lograr la salvación con menos sufrimiento.

Así llega el Levante

Para el Levante, por su parte, nada parece haber cambiado con respecto al pasado curso. Sigue viviendo al límite, con los mismos puntos (5) que un Elche que abre la zona de descenso y una sola victoria en su casillero, la lograda ante el Real Betis en los albores de la campaña. Un 5-2 que debe servir de advertencia de lo que es capaz el equipo dirigido por el portugués Luís Castro, que tiene un encuentro menos disputado, el aplazado ante el Athletic por cuestiones climatológicas, y que solo ha disputado ocho choque más en su feudo, en el que vendió cara su derrota ante el FC Barcelona.

¿Dónde ver por TV el Levante - Sevilla FC de LaLiga EA Sports?

El partido que disputan Levante y Sevilla FC este lunes 12 de octubre dará comienzo a las 21:00 horas en el Estadio Ciutat de València y se podrá ver en directo por los canales M+ LALIGA (dial 54 de Movistar Plus+ y 110 de Orange TV), M+ LALIGA HDR (M440 O111) y LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus, en los establecimientos. El encuentro corresponde a la jornada 8 de LaLiga EA Sports.

¿Cómo seguir online el Levante - Sevilla FC de LaLiga EA Sports?

También se podrá seguir el choque de forma online a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club nervionense y de la entidad granota habrá información actualizada al instante de este encuentro.