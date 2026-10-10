El paso adelante de Kike Salas en el Sevilla tras el caso de las apuestas: "Puede ser un limitante a la hora de una posible venta temprana"

Víctor Salas, tío del central aruncitano y ex jugador nervionense, aconseja a su sobrino a "dar un paso adelante" para asumir los galones que le ha dado Luis García Plaza, alabando que en un momento difícil haya sabido sacar "lo mejor de sí mismo"

A día de hoy, nadie discute que Kike Salas se ha convertido en uno de los baluartes del Sevilla FC. Aunque la pasada campaña le costó convencer a Matías Almeyda, acabó siendo un pilar defensivo en la fallida segunda etapa del argentino en Nervión, primero, y en la consecución de la permanencia después, ya con Luis García Plaza. El madrileño le ha pedido que dé un paso al frente y asuma galones en su quinta temporada en el primer equipo (con el paréntesis de unos meses en el Tenerife) y el moronense está respondiendo, ejerciendo el papel de líder más allá de ser uno de los capitanes del plantel.

Pero aún debe resolverse el caso de su supuesta participación en apuestas deportivas ilegales, que sacudió como un terremoto al club sevillista en enero de 2025. Meses después, en mayo, se conoció que la Policía había hallado mensajes en su teléfono móvil que apuntan a que forzó tarjetas para realizar presuntamente dichas apuestas junto a un grupo de amigos. Desde entonces, nada más ha salido a la luz.

Un antes y un después de las presuntas apuestas ilegales

En ese momento, todo parecía derrumbarse para Kike Salas. Posibles sanciones económicas y deportivas, cánticos en su contra en otros estadios, clubes interesados que se echaban atrás... Pero el central ha sabido reponerse a todo ello, viendo incluso cómo su valor de mercado se ha disparado hasta los 14 millones de euros en la reciente actualización de la web especializada Transfermarkt.

De ello se congratula su tío y también ex jugador nervionense, Víctor Salas, que ha puesto en valor la reacción protagonizada por su sobrino cuando lo tenía todo en contra. "Lo más importante es que cuando tú tengas una serie de dificultades en la vida, te levantes de esa manera. Que te juzgue el pueblo, que te juzgue todo el mundo sin tener ni el derecho a poder decir 'soy inocente'... Él dijo 'aquí estoy yo y voy a sacar mi mejor versión', le ayudó a madurar, creo que hay que aprender de todo", señaló en 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio.

"El aprendizaje más grande que puede llevar realmente es estar rodeado de los mejores, de las mejores personas, de los mejores profesionales y de la gente de fútbol, no de los 'dráculas' que siempre se te quieren montar y le pueden ocasionar esto, una noche de alcohol o cualquier otra cosa. Tú tienes que estar siendo profesional y bendiciendo la bendita profesión que tenemos de jugar fútbol", añadió el ex futbolista sobre el peligro de las malas compañías.

Ya estuvo en la agenda de la Lazio y el CSKA de Moscú

Lo que sí reconoció el ahora preparador físico, en cambio, es que el hecho de que aún no se haya resuelto el caso puede influir a la hora de que otros equipos se lancen a por su fichaje, después de haber estado en la órbita de la Lazio y haber rechazo el pasado enero una oferta del CSKA de Moscú. "Yo creo que él ha sabido sacar lo mejor de sí mismo, centrar el foco. Espero que sea un episodio que se termine lo antes posible, cuando salga resolución, pero realmente sí que puede ser un limitante a la hora de una posible venta temprana. Pero yo creo que hay que darle normalidad, que se resuelva lo antes posible y centrarse en el ahora, que es rendir semana a semana a ese nivel", insistió.

El carácter "introvertido" de Kike Salas y los consejos a Sangante

Con 104 encuentros ya a sus espaldas, Kike Salas recibe los consejos de Víctor, como el que le dio para que orientase a uno de los nuevos fichajes de esta temporada. "Es muy introvertido y está empezando a despertar, a ser más extrovertido. Cada uno tiene su carácter, pero yo ya se lo dije el año pasado, que es el momento de dar un paso adelante, de decirle a Sangante que está en el Sevilla y que hay que apretar en Primera división, o si no te la lía en el primer partido. Pues se lo dije una semana antes entrenando conmigo y fíjate lo que pasó en la primera jugada", recordó sobre el fallo del senegalés ante el Rayo Vallecano.

"Yo intento ponerle los pies en el suelo para que él vea que esto no es de color de rosa, que ser capitán del Sevilla y ser líder requiere estar muy concentrado", sentenció el también preparador físico personal del central sevillista, que ya está recuperado para reaparecer este próximo lunes ante el Levante tras perderse el choque previo al parón frente al FC Barcelona por unas molestias.