Esperando a Kike Salas, un baluarte incontestable tanto por arriba como por abajo

Indiscutible siempre que estuvo disponible para Luis García Plaza en el perfil izquierdo del eje de la retaguardia, el aruncitano es líder en despejes del equipo y el segundo que más pases exitosos promedia por partido, además de exhibirse en largo y en otros apartados clave

Se libró en Riazor de una lesión grave por muy poco, como desvelaba a posterior Luis García Plaza, que no le forzó ante el FC Barcelona para evitar riesgos. Una contusión en una de sus rodillas ha mantenido a Kike Salas entre algodones durante la semana previa y estas tres del eterno parón de selecciones, aunque todo hace indicar que el aruncitano llegará al reencuentro con LaLiga, fijado para el Sevilla FC a las 21:00 horas del próximo lunes 12 de octubre en el Ciudad de Valencia ante el Levante UD, lo que es sinónimo de titularidad para el '4', que sólo se perdió la visita a San Mamés por sanción y el último duelo hasta la fecha por precaución.

El central zurdo es un líder incuestionable en blanquirrojo. El propio míster madrileño auspició su subida a los altares de la capitanía, porque, como confesaba Miguel Sierra en una reciente entrevista con 'PTV Sevilla', "todo pasa por algo y, si le ha venido el brazalete ahora con 24 años, es que era su momento y ha sabido aprovecharlo". Muy cierta la reflexión del extremo, canterano de nuevo cuño frente a la tradición nervionense del zaguero, criado en la Carretera de Utrera y con experiencias puntuales para foguearse en el asimilado CD Altair cuando era cadete y en el CD Tenerife al ver frenada puntualmente su progresión con los mayores.

Números que avalan la confianza del entrenador

Las estadísticas no mienten y éstas indican que Kike Salas es el mejor del Sevilla FC en despejes por partido (5,4) y pases largos acertados (5 de promedio). También en lo que se refiere a los duelos aéreos, con 32, dos más que Robbie Ure, un apartado en el que va camino de hacer historia. Y es que la página especializada 'WhoScored' le atribuye 3,4 cada 90 minutos, más que nadie de sus compañeros. Algo menos según @RisqueteStats, que, eso sí, pone en contexto su eficiencia por alto. Esta fuente entiende que, con sus 3,13 aciertos por arriba, solamente Fede Fazio (que presumía de 3,63 por encuentro) le supera, quedando por detrás Emir Spahic (3,02) o Julen Koundé (2,89).

Pero no sólo en impenetrable en esas lides el de Morón de la Frontera, sino también en la distribución. Con un 75% de acierto en el pase, hay otros compañeros más atinados, pero el valor de su aportación reside en la continuidad y la perseverancia. No en vano, únicamente Lucien Agoumé (35,7) asegura más sus combinaciones con sus iguales que el '4' (33,4 por cita oficial). Para terminar, provoca 0,8 fueras de juego de media (nadie lo supera), 0,4 bloqueos (es tercero) y 0,4 intercepciones. Un valladar del que es difícil prescindir, lo que no tiene en mente en estos momentos Luis García Plaza.