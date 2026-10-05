Miguel Sierra: "Si sigo así, seguro que llegarán cosas buenas... o diferentes; estoy abierto a todo"

Aunque el granadino admite que está "centrado" en el equipo blanquirrojo, con el objetivo de consolidarse y "hacer cosas importantes aquí", no sabe lo que le deparará el futuro, que deja en manos "de los representantes y el club", porque tiene "contrato hasta 2029" y se quiere "exigir más"

"Ahora mismo he empezado bien, no me puedo quejar. Estoy bien físicamente, en buen estado de forma, con un grupo que me ayuda bastante. Estoy súper contento (de que lo vean como la revelación), pero hay jóvenes jugadores que también están rindiendo muy bien", apunta en 'PTV Sevilla' Miguel Sierra, la gran apuesta canterana de Luis García Plaza en este Sevilla FC, que desvela una conversación a finales de la 25/26: "El míster habló conmigo y me dejo claras sus intenciones. Esta pretemporada ha ido todo muy rápido. Ha salido todo realmente bien, me ha llegado la oportunidad y estoy tratando de que vaya todo lo mejor posible. A aprovechar esta confianza y devolverla".

En este sentido, el granadino apunta que el madrileño le dijo "que no sabía si iba a estar él o no en el banquillo", pero le pidió que siguiera siendo él mismo y trabajando duro: "Cuando un jugador tiene confianza en sí mismo y sabe lo que puede aportar y llegar a ser, te conviertes en otro jugador. No es lo mismo cuando no te salen las cosas. Me pide esfuerzo, que trabaje como uno más en defensa, porque aquí no hay distinciones para nadie. Y en ataque que me libere y haga mi fútbol. En mi no ha cambiado realmente nada. Soy el mismo que hace tres años en el Avilés. Llevo mucho tiempo trabajando para que llegara la ocasión. Evidentemente, no esperaba que fuera tan rápido, pero agradecido".

Sobre su crecimiento en el primer equipo, Miguel Sierra zanja: "Los primeros partidos es normal que te pongas un poquito mas nervioso, pero lo acabas normalizando. Intento que esto sea lo más largo posible. Hay que tener en cuenta que el equipo está yendo bien y eso ayuda un montón. Cuando el grupo va bien, uno se viene arriba entre comillas. He tenido la suerte de marcar goles, pero todos aportan mucho desde cada posición Es normal que la gente espere cosas de mí y me ponga un rol diferente. Tengo que aprovecharlo. Me quiero exigir más, porque se que puedo dar mucho más".

Su mejor recuerdo hasta ahora

"El primer gol contra el Atlético de Madrid, con mis padres en el estadio, me marcó. Me emocioné bastante. También en Riazor, que fue un partido increíble. Ha habido grandes momentos hasta ahora".

Unidad del vestuario

"Ese trabajo también lo han hecho todas las concentraciones, en las que hemos hecho un buen grupo. Dentro del campo vamos todos a una, pensando que podemos competirle y ganarle a cualquiera. Vamos partido a partido. Venimos de dos años complicados, así que no podemos salirnos del guion de ser humildes y seguir trabajando".

Competencia de Vargas

"Si me ponen esa responsabilidad, encantado. Pero esperemos que llegue Rubén Vargas tras este parón, porque ser su competencia me hará mejorar a mí. Él ha jugado el Mundial y nos va a aportar muchísimo. Nos va a venir bien a todos. Ya lo ha hecho otros años".

La clave del cambio

"El punto más importante es que nos mete en la cabeza que compitiendo 97 minutos durante un partido puede pasar lo que sea. Con el RCD Espanyol, con uno menos, nos adelantamos, aunque fue una pena ese gol en el último minuto. Pero te das cuenta que puedes ganar a cualquiera. Hemos empezado bien, pero todos tienen rachas. No podemos venirnos arriba por 13 puntos. Los pies en el suelo. Queremos ilusionar a la afición, llevarla por el buen camino, pero hay que tener paciencia y querer ganar todos los partidos".

El Gran Derbi

"Es un partido que todos tenemos ganas de jugar. Pero todavía queda bastante y no tenemos la vista puesta en el Real Betis aún. Lo primero, el Levante UD".

Renovación

"Ahora mismo tengo contrato hasta 2029 y voy a seguir trabajando como hasta ahora. Si sigo así y va bien la cosa, seguro que llegan cosas buenas... o diferentes. Estoy abierto a todo. ¿Salir en enero? Es una hipótesis. Estoy centrado en el Sevilla FC y, si viene algo, ya lo hablarán los representantes y el club. Estoy centrado en seguir trabajando aquí, sacar mi máximo rendimiento aportando al equipo. Consolidarme es mi objetivo y seguir haciendo cosas importantes. En un futuro quién sabe si puedo ser líder en este vestuario, pero soy joven todavía. Todo pasa por algo y, si le ha venido la capitanía a Kike Salas, es que era su momento y ha sabido aprovecharlo".