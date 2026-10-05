La confirmación de Lucien Agoumé a costa de la incongruencia de Youssouf Fofana

El franco-camerunés asalta el trono de la plantilla nervionense y desbanca al franco-maliense, que pierde incomprensiblemente valor pese a su continuidad y excelente nivel en LaLiga; Miguel Sierra se dispara gracias a la confianza de Luis García Plaza y Castrín sigue claramente al alza

La última revisión de los valores de mercado de 'Transfermarkt', página web de referencia en estos asuntos, arroja buenas noticias sobre el Sevilla FC, que se marchó a este eterno parón de selecciones en una más que meritoria quinta plaza de la clasificación de LaLiga, con 13 puntos de 21 posibles, tras perder únicamente con el Atlético de Madrid y el intratable FC Barcelona, empatando con el RCD Espanyol y sumando cuatro triunfos. La plantilla nervionense se mantiene en noveno lugar de Primera división, con un incremento, tras la profunda revolución veraniega obrada por José Ignacio Navarro, del 4,6%, pasando de 169,1 millones de euros a 176,8 millones.

Se acercan un poco los blanquirrojos a sus inmediatos antecesores, un RC Celta de Vigo que crece algo menos (un 3,1% concretamente) para quedarse en 178,3 millones de tasación y un Athletic Club que pierde un 1,3% para situarse en unos aún lejanos para las aspiraciones andaluzas 229,8 millones. Por detrás, eso sí, la página especializa confía todavía más en las reestructuraciones del Valencia CF (+4,9%) y la de Monchi al frente del RCD Espanyol (+10,8%), aunque hay casi 20 millones de diferencia entre el plantel sevillista y el che, así como prácticamente 35 millones con el 'perico'.

Agoumé se coloca al frente de los más cotizados y Sierra se dispara

Es una evidencia que Lucien Agoumé está firmando un gran inicio de temporada, tras quedarse pese a las mareantes ofertas, por lo que no ha sorprendido a nadie que su tasación ascienda de los 15 millones a los 18 millones, colocándose al frente de la plantilla blanquirroja. Con todo, no se trata del mayor incremento, ya que Miguel Sierra, indiscutible en pretemporada y también en este arranque liguero para Luis García Plaza, pasa de los apenas 300.000 euros en que lo valoraban a 7 millones, con lo que son 6,7 'kilos' más.

Además, 'Transfermarkt' premia el buen nivel de Andrés Castrín, que se posiciona ya con 8 millones (dos más, los mismos que salta sin tantos argumentos Robbie Ure) y mejora también a Gabriel Suazo, Juan Iglesias y Nico Guillén con un millón de euros más, al tiempo que matiza al alza las cotizaciones en el mercado de Giorgi Kochorashvili (hasta los 4,5 millones) y Julio Díaz (que ya tiene un precio de dos millones).

Fofana, a la altura del claramente devaluado Vargas

No encaja demasiado con la realidad que los dos únicos jugadores del Sevilla FC que pierden valor con la reciente actualización de la citada web sean José Ángel Carmona (más lógico que pase de 12 millones de euros a 10 millones) y Youssouf Fofana, precisamente el efectivo del que todos hablan y destacan su gran aportación en este arranque de temporada. Con gol incluido, el míster madrileño ha explotado al máximo, incluso aunque no llegaba en su mejor estado de forma, al franco-maliense, que totaliza 276 minutos hasta la fecha.

Baja hasta ocho millones la tasación del mediocentro defensivo cedido por el Milan, que pasa de los 23 millones de euros a los mismos 15 millones de un claramente más devaluado Rubén Vargas, tocado desde el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, lo que impidió su salida estival y que haya disputado minutos importantes con el conjunto blanquirrojo. Por su parte, Youssouf Fofana ha seguido siendo importante aquí y no ha vuelto a ir con la selección francesa, pero es que llevaba ya dos años sin hacerlo.