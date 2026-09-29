Sierra y el Sevilla, una historia de afortunada casualidad: "Víctor Orta negociaba el fichaje de Peque y apareció el nombre de Miguel Sierra"

El director de la cantera sevillista, Agustín López, explica que en el club había informes positivos del extremo granadino desde que jugaba en el Cadete nazarí pero, a pesar de ello, su contratación llegó de manera totalmente anecdótica: "Había que jugársela a cara o cruz y salió cara"

El Sevilla FC se ha reforzado mucho (11 refuerzos) y muy bien este pasado verano, especialmente en el último día de mercado, pero el gran nombre propio de este ilusionante arranque de temporada ha sido Miguel Sierra: máximo goleador con dos dianas, ante Atlético de Madrid y RC Deportivo, además forzó un penalti en la jornada 1 ante el Rayo Vallecano y la tempranera expulsión de Yuri Berchiche en la victoria contra el Athletic Club de la segunda cita liguera. No es una situación coyuntural, pues el extremo granadino ya venía de ser el 'pichichi' de la pretemporada nervionense (tres tantos) y ahora ya no hay quien le mueva del once tipo de Luis García Plaza. Lo más curioso de todo es que todo nace de una afortunada casualidad: cuando Víctor Orta estaba negociando el fichaje de Gerard Fernández 'Peque' se encontró con el nazarí.

Así lo ha desvelado el director de los escalafones inferiores del Sevilla FC, Agustín López, que ha presumido de que Miguel Sierra ofrezca el enésimo motivo de orgullo en un club que no para de esculpir nuevas perlas que se asientan en el primer equipo: Kike Salas es uno de los líderes de esta plantilla, Joaquín Martínez 'Oso' y Juanlu Sánchez han dejado plusvalías muy necesarias para la salud financiera de la entidad, Andrés Castrín ya es una realidad, ahí siguen Isaac Romero, José Ángel Carmona o Manu Bueno, y aporreando la puerta se encuentran Nico Guilén, Manuel Ángel Castillo, Iker Muñoz...

Agustín López revela la intrahistoria del fichaje de Miguel Sierra por el Sevilla FC

"A Miguel Sierra hay un momento en el que ya intentamos firmarlo cuando jugaba en el Cadete del Granada, pero entonces él decide quedarse porque le favorecía seguir su camino allí porque estaba en su casa, por su educación, por su entorno... Por todo. Mantuvimos un seguimiento hasta que llega al Avilés. En la etapa de Víctor (Orta) como director deportivo, en la operación del fichaje de Peque (entonces en el Racing) sale el nombre de Miguel", ha relatado Agustín López en una entrevista en el programa 'La Cantera' de SevillaFC+, recordando que ambos futbolistas están representados por Joaquín Vigueras y la agencia JV Sports.

Recién renovado, ahora Miguel Sierra tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros y un contrato en vigor hasta 2029; pero en aquel momento su libertad costaba 90.000 euros y el Avilés acabó vendiéndole por la mitad: "Nosotros (el departamento de cantera) avalamos el fichaje de Sierra porque conocíamos al jugador, entendíamos que estaba en un momento de horas bajas porque ya estaba navegando por el fútbol español, dando un poco de tumbos. Estos jugadores talentosos, es muy importante la mano de los profesionales que lo acojan, si no entienden esa manera de sentir el fútbol ese tipo de jugadores se pierden en el camino. Vino en el momento perfecto, dimos el OK a ese fichaje porque lo teníamos identificado y fue todo muy fácil".

"Entró en el Sevilla FC en las condiciones que queríamos. Con él había que jugársela a cara o cruz, pero ha salido cara. Sierra es un futbolista que está llamando la atención de todo el mundo, que está haciendo muy buenos partidos en el primer equipo... Ahora no se puede parar, debe seguir. Con la ayuda de todos ha recuperado su mejor versión, y es la misma que vimos cuando era Cadete del Granada", proseguía un reivindicativo Agustín López.

Al Real Avilés ya había llegado de casualidad

El brillo de Sierra en Nervión a día de hoy no se entiende sin la intervención de Francisco Javier Vidales, exresponsable de cantera en clubes como el Atlético de Madrid o el Real Sporting de Gijón y ojeador con una suma experiencia. En una reciente entrevista concedida a ESTADIO Deportivo explicó que descubrió al extremo sevillista casi de casualidad para brindarle su primera experiencia como senior en el Real Avilés.

Los números ponen el valor el gran trabajo de la cantera del Sevilla FC

"Podemos dar muchas vueltas y hacer muchos análisis, pero los números no fallan: en estas dos últimas temporadas son siete los canteranos los que han jugado más de 15 partidos con el primer equipo. El porcentaje es muy alto, más allá de las necesidades. No es fácil mantener estos números y eso es el resultado final de una elaboración hecha con mucho mimo y muy a la sombra. Procesos que sólo se ven cuando nuestros jugadores disfrutan de oportunidades en el primer equipo y ayudan a que el club pueda cumplir su objetivo. Seguimos trabajando, creciendo, fortaleciendo e intentando mejorar en todos los procesos para que sean más jugadores los que estén preparados cuando les toque".

En la tarea de captación caben técnicas muy diversas: "Unos jugadores llegan de pequeños, como Kike, Juanlu, Carmona, Isaac, Nico Guillén o Manu Bueno... Otros llegan por un trabajo exhaustivo de captación, como Castrín o Miguel Sierra. Hay un trabajo conjunto dentro de la apuesta del club por la cantera. Es necesario seguir desarrollando este producto, para ayudarnos en el presente y en el futuro. La clave está en acompañarles y ayudarles en su adaptación, buscando esa base familiar. Son pequeñas claves que hacen que al aficionado le entren por los ojos y sean del gusto del entrenador. Hay mucho que mejorar y crecer, porque el ADN de la gente es inconformista. Esto es el Sevilla FC y no nos vamos a detener".

"Hay que saber de dónde se viene y cómo se está trabajando. El Barcelona B lleva varios años en Segunda Federación. Es una categoría muy dura que permite que jugadores muy jóvenes se estén desarrollando. Tenemos un ramillete de jugadores que se está consolidando. Hemos perdido la categoría, pero me habría preocupado más hacerlo con Oso, Castrín, Sierra o Manu Bueno. Tuvieron que entrar jugadores más jóvenes que ahora se están consolidando y vamos a pelear, pero con el principal objetivo de que suban jugadores como Iker Muñoz o Manu Guillén. En este sistema formativo, tenemos claro qué jugadores van a llegar y qué jugadores vamos a potenciar en el mundo profesional", ha concluido Agustín López.