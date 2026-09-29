El 'virus FIFA' ataca al Sevilla: Fran González, lesionado

Fran González ha regresado a Sevilla tras su concentración con la selección española sub-21 con una pequeña molestia en el psoas. El guardameta será sometido a pruebas por los Servicios Médicos del club queda pendiente de evolución

El Sevilla FC ya conoce el parte médico de Fran González. El guardameta leonés del club hispalense tuvo que abandonar la selección española sub-21 el pasado lunes tras notar unas molestias en su cadera. Dichos acontecimientos lo obligaron a abandonar la concentración y regresar a Sevilla para someterse a las pertinentes pruebas médicas con el club por el que fichó este verano.

El papel de Fran González y su sutituto

Durante la semana que se ha mantenido concentrado, Fran González no disputó minutos en la derrota de la selección nacional sub-21 ante Finlandia en las clasificatorias para el próximo europeo. No obstante, fue llamado por Luis de la Funete para completar un entrenamiento con la selección absoluta. El único internacional sevillista por España en este parón fue sustituido por el guardameta verdiblanco Manu González, tercer portero del equipo de Pellegrini y una de las grandes apuestas de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Las pequeñas molestias de Fran González

El Sevilla FC ha comunicado ya su parte médico, confirmando que tiene molestias en el psoas. Se trata de un músculo profundo del cuerpo que conecta la columna vertebral con el fémur y es el principal flexor de la cadera.

Desde la entidad nervionense informan de la inmediata incorporación en el día de hoy a la disciplina sevillista tras esta semana con la selección; se le realizarán las pruebas médicas correspondientes y quedará pendiente de la evolución en los próximos días. El regreso del equipo de Luis García Plaza a los entrenamientos se producirá en la tarde de este miércoles; el portero sevillista se incorporará al resto de sus compañeros según la evolución y las indicaciones y pautas que vayan marcando los servicios médicos del club.

¿Cuándo volverá Fran González?

Esta lesión no suele ser muy común en el mundo del fútbol; no es grave tampoco al tratarse de unas molestias, por lo que lo más lógico es pensar que con la reducción de cargas y trabajo fisioterapéutico el meta hispalense debería recuperarse. Su regreso, tal y como informa el club, quedará pendiente de la evolución. Sin embargo, no debería demorarse más de una semana si se trata de unas pequeñas molestias, tal y como ha comunicado el Sevilla.

Una baja que no cambia mucho los planes

El 'virus FIFA' ataca al Sevilla FC en este parón interminable de selecciones. Aún quedan dos semanas para que el equipo de García Plaza, por lo que todo apunta a que Fran González, que aún no ha debutado como sevillista, estará disponible para entrar en la convocatoria. A García Plaza no le habrá hecho mucha gracia la noticia, pero seguro que sigue rezando para que el resto de internacionales, de más peso en el equipo que el guardameta leonés, regresen sanos y salvos.