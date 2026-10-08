El nivel de Kike Salas, el tabú de Europa y el secreto de este Sevilla: "No podemos dar pistas"

El central, que ha jugado todos los minutos que le han permitido las sanciones disciplinarias y unos problemas físicos de los que ya está totalmente recuperado, celebra que el ambiente en Sevilla es "más tranquilo" y sueña con poder ganarse una llamada de Luis de la Fuente

Poco a poco, el paso de las siete primeras jornadas ha dejado ver quiénes son los intocables de Luis García Plaza. Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Gabriel Suazo y Lucien Agoumé son los cuatro que mantienen el pleno de 630 minutos en LaLiga EA Sports, pero en ese grupo casi se puede contar con Kike Salas. El central de 24 años suma 448', pero ha jugado todo lo que ha estado disponible y su nivel es tan alto que no son pocas las voces que piden el premio de debutar con la selección española absoluta -ha sido internacional sub 21 en cuatro ocasiones-.

El canterano sólo se ha perdido los dos últimos minutos contra el Rayo Vallecano, tras ser expulsado por roja directa; el siguiente, frente al Athletic Club, porque debía cumplir sanción; y la última cita previa a este largo parón de selecciones, contra el FC Barcelona, por culpa de una lesión que ya está olvidada. El lunes, ante el Levante UD, apunta a que volverá a completar los 90'. "Estoy al cien por cien. Tuve ese dolor que me impidió jugar, pero ya estoy totalmente recuperado", ha explicado el de Morón de la Frontera, que ha analizado el buen inicio de curso y el cambio en la relación de los jugadores con la afición.

Un grito de moda en Nervión: "Kike Salas, selección"

"No me suelo fijar en las estadísticas. Yo estoy contento, me encuentro muy bien. También ayuda mucho que el equipo se encuentre bien, porque si estamos todos bien damos buen rendimiento individual. Yo voy a dar el cien por cien, pero somos un equipo y hay que darlo todo por el equipo", ha manifestado Kike Salas en una entrevista concedida a Onda Cero en la que ha mostrado su "orgullo" por ser uno de los capitanes y ha respondido a esas voces que insisten en incluirle en las quinielas para la selección española.

Recibir una llamada de Luis de la Fuente sería lo máximo, pero incluso en eso antepone al Sevilla FC: "Obviamente, ir a la selección es algo que lo tengo ahí como un sueño, pero yo me dedico a trabajar cada día al cien por cien y a estar preparado. Ojalá algún día pueda llegar, porque vestir la camiseta de tu país es lo más bonito que hay, pero estoy centrado en el día a día y no pienso en nada externo".

Equipo y afición vuelven a ir de la mano: "Puedes ir a comprar sin miedo"

"Obviamente tenemos más tranquilidad en el campo", ha admitido Kike Salas, coincidiendo con las reflexiones de otros compañeros como Lucien Agoumé. "Estamos más a gusto todos. No podemos relajarnos, pero así se vive mejor y puedes salir tranquilo a hacer la compra porque no hay ningún problema, ya que los aficionados están contentos", ha añadido el '4' blanquirrojo, reconociendo que los jugadores notaban un exceso de presión.

"Esta temporada he notado bastante que se disfruta más de los partidos. El año pasado teníamos una situación de agobio o de estrés y tener que conseguir los puntos sí o sí. Esta temporada lo hemos notado, tanto en los entrenamientos como en los partidos disfrutamos más y eso también se ve reflejado en la confianza", ha expuesto el central canterano, que ha destacado lo mucho que están aportando refuerzos "como Fofana, Juan Iglesias o los delanteros (Lucas Stassin y Robbie Ure)".

Se guarda los secretos que explican el cambio en el Sevilla

"¿Qué ha cambiado en el Sevilla? Pues un poco de todo. Los fichajes están aportando muchísimo, el míster ha empezado desde la pretemporada y nos da todas las claves para poder ayudarnos, nosotros las estamos cogiendo todas y vamos de su mano hacia adelante... Creo que tenemos que seguir en esa dinámica de confianza al cien por cien. Debemos competir como nos pide, porque ya se ve que nos da buenos resultados", ha analizado Kike Salas.

"Son muchas cosas las que nos pide el míster. Son claves y eso se queda para nosotros. No podemos dar pistas. Obviamente tenemos mucho que mejorar y el entrenador incide en ello, el equipo las adapta y las mejora cada día. Él ha dado sus ideas y nosotros estamos convencidos. El equipo está con él. Es exigente, pero también es cercano", ha respondido sobre la relación con Luis García Plaza.

El partido ante el Levante y Europa como palabra tabú

"Todo el mundo quiere ir a Europa, pero nosotros debemos empezar por el principio. Llevamos un buen inicio y hay que seguir en esta dinámica para poder terminar bien la temporada. Tenemos la base de ir partido a partido y, si seguimos así, obviamente podremos quedar en una buena posición. Somos un equipo al que cuesta ganar, hay que seguir en esa dinámica", ha apuntado, señalando al partido del lunes contra el Levante para retomar el buen inicio de curso.

"Ellos tienen pocos puntos pero merecen más. Han hecho buenos partidos y no han tenido resultados, pero no nos debemos confiar. Yo no olvido los dos partidos del año pasado contra el Levante. Cualquiera te puede ganar y debemos ir con todo, sin ninguna relajación y competir al cien por cien porque nos vendrían muy bien los tres puntos", ha opinado sobre el cuadro granota, decimoséptimo con sólo cinco puntos de 21.