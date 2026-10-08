Otro Agoume para un nuevo Sevilla: la increíble llamada de Fofana, ofertas de "mucho dinero" y la relación con la afición

"Ahora nos va mejor y se fijan más, pero no era tan malo", asegura el mediocentro franco-camerunés de 24 años sobre un inicio de curso excelente en el plano colectivo e individual que les ha permitido reconciliarse con la grada: "Ahora nos apoyan siempre"

El Sevilla FC que se marchó a este interminable parón en LaLiga EA Sports era totalmente distinto al pusilánime equipo que llevaba tres temporadas seguidas sumido en una profunda mediocridad. Sólo Atlético de Madrid y FC Barcelona (sendos 1-3) han sido capaces de doblegar al conjunto nervionense en un tramo de siete jornadas en las que ha sido capaz de sumar 13 puntos que le sitúan en los puestos europeos de la clasificación. Es evidente que los fichajes estivales han subido mucho el nivel y no sólo de manera directa, pues también han provocado indirectamente la mejoría de futbolistas que venían mostrándose erráticos y lo han bordado en este tramo inicial. Uno de los ejemplos más claros es Lucien Agoumé.

El mediocentro francés de 24 años ha sido elogiado por Luis García Plaza por un rendimiento excelso que le ha llevado a alinearle en todos los minutos del campeonato. Agoumé no sólo ha mejorado sus prestaciones con o sin balón, sino que también ha controlado su tendencia a ser amonestado con asiduidad. Así, acumula un pleno de 630 minutos (sin contar tiempo añadido) después de salir como titular en los siete encuentros y de completar en todos ellos los 90'. De este modo, ha conseguido cambiar las críticas por los aplausos y ha dejado de recibir la presión de la grada para sentir que la afición del Ramón Sánchez-Pizjuán les lleva en volandas, a él y a todos sus compañeros.

Lucien Agoumé resta trascendencia a la clara mejoría en su rendimiento

"La gente ve los partidos y lo dice. Seguramente es un momento muy bueno del equipo, con los resultados que estamos teniendo, y puede ser que la gente le eche más cuenta a lo que hago ahora, porque antes no era tan malo", ha explicado con modestia el centrocampista del Sevilla FC en una entrevista en Radio Marca Sevilla en la que ha abogado por mantener los pies en el suelo y ser conscientes de que habrá que trabajar mucho para tener un año tranquilo: "La situación es buena, pero tenemos que seguir trabajando. Competir así es el único camino que tenemos que llevar hasta el final".

El ambiente en el Sánchez-Pizjuán es más positivo y el vestuario del Sevilla lo agradece

"Este año se nota que la afición está con nosotros en todos los partidos. La afición del Sevilla FC es una afición que aprieta mucho y en casa se nota que con ellos podemos ganar todos los partidos de casa. Nos están dando ese apoyo que nos hace falta para superarnos y este año se nota mucho más. Juegan una parte importante en los resultados que estamos teniendo", ha reconocido el jugador franco-camerunés, que reconoce haber sentido un exceso de presión.

"Jugar con el ambiente en contra es incómodo, porque el fútbol une a mucha gente y no es que no estuvieran con nosotros, pero se quejaban de la situación y eso se notaba en el campo. No era miedo, pero este año se nota también fuera que están siempre con nosotros. Hemos remontado dos o tres veces porque nos apoyan hasta el final. Lo vimos también en el final de la temporada pasada, cuando más lo necesitábamos, y la salvación la conseguimos entre todos", ha intentado puntualizar para evitar malentendidos.

Los fichajes de José Ignacio Navarro han subido mucho el nivel de la plantilla

"Algunos llegaron más tarde, pero los que llevamos más tiempo hemos intentado integrarlos rápido en el grupo y se está notando. En el campo se ve el rendimiento y hacen lo que saben hacer. No hay que decirles nada, sólo hay que meterles en el grupo y hacer que se sientan bien", ha analizado Agoumé sobre los numerosos cambios que se han producido en la plantilla entre fichajes y salidas.

"El míster nos pide siempre que compitamos hasta el final y ante cualquier rival, hacerlo siempre de la misma manera. Hay que competir siempre porque cuando lo haces, a veces puedes perder, pero estás siempre más cerca de ganar", ha añadido sobre el papel de Luis García Plaza en ese proceso de cimentación en el que se encuentra el proyecto nervionense.

La sorprendente llamada de Youssouf Fofana: "No me lo creía"

Entre todos esos refuerzos, uno de los que más está llamando la atención en Fofana, precisamente compañero de Agoumé en el centro del campo del Sevilla FC. Su llegada sorprendió a todo el mundo, incluso a quienes ya le conocían de antemano. "Cuando firmó, yo no me había enterado todavía de su fichaje y él me llamó para decírmelo. Serían las doce y cinco de la madrugada. Yo no me lo creía. Estaba muy sorprendido pero también muy contento porque nos va a ayudar mucho".

"Lo veo muy bien. En los pocos partidos que lleva ha mostrado su calidad y lo que nos puede aportar este año. También su experiencia, porque es un jugador que lleva bastantes partidos como internacional con Francia, cosa que no es fácil. Ha jugado en equipos importantes como el Mónaco, el Milan... Jugar con futbolistas así te facilita las cosas. Nos está aportando mucho", ha insistido Agoumé.

Las ofertas de Arabia Saudí y el recurrente interés desde la Premier League

Entre esos numerosos cambios, uno de ellos pudo ser el propio Agoumé, que finalmente apostó por seguir en el Sevilla FC a pesar de que el fútbol árabe le tentó y desde Inglaterra sonaron cantos de sirena: "Todo lo que me interesa es jugar mi fútbol, disfrutar con los compañeros y ya está. Quedarme no fue una decisión complicada, era mucho dinero pero cada uno decide para qué juega al fútbol".

"Cada año salen posibilidades, ofertas, pero mi idea era seguir aquí. Estoy muy contento de la decisión que tomé y a seguir juntos", ha concluido, no sin antes reconocer que recibir la llamada de Zinedine Zidane para debutar con la absoluta de Francia sería cumplir "el sueño de todos los niños que empiezan a jugar al fútbol". "Lo único que tengo que hacer es hacer mi trabajo aquí y si tiene que pasar, pasará. Lo más importante es hacer las cosas bien aquí".