En plena crisis deportiva ha desvelado las cuentas que presenta, con un déficit 3,9 millones de euros, que le lleva a la misma situación de hace dos años

El Sporting, en plena crisis de resultados y tras caer otra vez en El Molinón, vivirá el más difícil todavía para tratar de salir de esa racha. Cierra la jornada del domingo ante el líder Almería en tierras andaluzas.

El ambiente caldeado que vive el conjunto gijonés se ha visto, además, amplificado con las noticias económicas que han llegado esta semana. El club asturiano terminó el ejercicio económico 2025/26 con un resultado negativo de algo más de 3,9 millones de euros.

Así se desprende de las cuentas auditadas que la entidad ha puesto a disposición de sus accionistas antes de la Junta General Ordinaria, prevista para el próximo 21 de diciembre. El déficit registrado supera en aproximadamente 700.000 euros al del curso precedente, cuando las pérdidas ascendieron a 3,23 millones. Se trata de una cifra que vuelve a situar al club en unos números similares a los de dos temporadas atrás.

Uno de los aspectos más relevantes del informe económico es la aportación financiera de Orlegi Sports. El grupo mexicano, propietario mayoritario del Sporting, protagonizó operaciones de capital por un importe conjunto de 21,9 millones de euros. De esa cantidad, 12,3 millones se destinaron a convertir en capital dos préstamos participativos que ya había concedido anteriormente al club.

El Sporting sigue dentro de la regla 1:1

A esta operación se sumaron otros 9,6 millones de euros procedentes de la ampliación de capital ejecutada en julio de 2026. Esta inyección económica ha reforzado la situación del Sporting frente a los controles financieros de LaLiga y le permitirá afrontar la campaña 2026/27 con un límite salarial próximo a los 13,4 millones de euros. Además, la entidad se encuentra dentro de la regla 1:1, un escenario que le permite reinvertir en plantilla los ingresos generados o los ahorros conseguidos en materia deportiva.

Nicolás Larcamón, técnico del Sporting / Imago

Las cuentas correspondientes al ejercicio recién finalizado todavía no incluyen los ingresos derivados de la salida de Jonathan Dubasin rumbo a Osasuna por cuatro millones fijos y cinco en variables. El acuerdo se cerró una vez concluido el periodo contable, por lo que su impacto económico quedará reflejado en el balance de la temporada 2026/27. Será precisamente el presupuesto del próximo ejercicio, también sometido a votación en la junta de accionistas, el que recoja esta operación.

Suplir a Guille Rosas, obsesión de Larcamón

Fuera de eso, en lo deportivo, Nicolás Larcamón busca hacer cambios en los Juegos Mediterráneos con el que mejorar lo ofrecido la última semana ante Las Palmas. La prioridad del argentino será suplir la baja de Guille Rosas en el carril derecho y para ello, ha probado varias opciones en la primera sesión de la semana de cara a este partido.

Sigue teniendo varias bajas (Manu Rodríguez, Gelabert, Antonio Casas, Konrad de la Fuente...), pero al menos ya recupera a Juan Otero y a Álex Corredera tras sus respectivas sanciones.