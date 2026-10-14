El Comité es benévolo e Isaac Romero se libra de un castigo mayor

Dado el castigo que el Comité de Disciplina ha impuesto a Vinicius, el Sevilla puede considerarse 'afortunado' con la sanción del lebrijano, que fue expulsado por doble amarilla en el partido del lunes contra el Levante por la celebración de su gol

El Sevilla FC ya sabe cuánto le costará la expulsión de Isaac Romero en el partido ante el Levante. El Comité de Disciplina ha confirmado un partido de suspensión para el delantero lebrijano, que vio la segunda amarilla en el Ciudad de Valencia después de celebrar su gol con gestos hacia la grada local. Una sanción que obliga al atacante a cumplir un encuentro de castigo, perdiéndose el encuentro del próximo domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Aunque la polémica arbitral sigue sin una explicación pública por parte del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

El organismo disciplinario ha aplicado el artículo 120 del Código Disciplinario por la doble amonestación y consiguiente expulsión, con la multa accesoria correspondiente en aplicación del artículo 52 de 800 euros. De este modo, Isaac Romero ya conoce las consecuencias disciplinarias de una acción que provocó la reacción de los aficionados levantinistas y que terminó con el sevillista antes de tiempo en los vestuarios.

El CTA no analiza la expulsión de Isaac Romero

La resolución del Comité de Disciplina no ha despejado, sin embargo, las dudas sobre la actuación de Cordero Vega. El CTA publicó este martes una nueva entrega de 'Tiempo de Revisión', el espacio en el que repasa algunas de las jugadas arbitrales más controvertidas de la jornada, pero la expulsión del delantero del Sevilla no figuró entre las acciones analizadas.

La ausencia responde a una cuestión de calendario. Como suele ser habitual, el organismo arbitral acostumbra a dejar para la siguiente semana los encuentros disputados en lunes. Por tanto, habrá que esperar para saber si el CTA ofrece una explicación sobre la segunda amarilla que vio el '7' sevillista.

La jugada llegó después de que Isaac Romero firmara un auténtico golazo para colocar el momentáneo 2-3 en el marcador. En la celebración, el delantero se acercó a una zona ocupada por aficionados locales, a los que mandó callar y señaló su nombre y dorsal. Los seguidores del Levante respondieron lanzando objetos al césped, principalmente botellas de agua.

En medio de los incidentes, Juan Iglesias también vio amarilla después de beber de una botella y escupir el agua en dirección a la grada. Isaac Romero, que continuó con sus gestos cuando Cordero Vega se aproximó a la zona, recibió la segunda amonestación y fue expulsado.

Eduardo Iturralde González calificó la acción de "muy didáctica", al considerar que su análisis ayudaría a entender la interpretación arbitral. Por ahora, sin embargo, el CTA no se ha pronunciado sobre la jugada en su espacio televisivo.