La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 13 de octubre de 2026

El empate del Sevilla ante el Levante, la buena noticia en el Betis con Antony, el regreso de la Champions y la vuelta de Arraste a Osasuna, protagonistas de nuestra portada

La portada de ESTADIO Deportivo de este martes 13 de octubre de 2026 llega marcada por el nuevo tropiezo del Sevilla FC, que dejó escapar una ventaja de dos goles ante el Levante para acabar firmando un empate a tres en un partido de auténtica locura. En clave verdiblanca, la atención se centra en Antony, que tuvo que retirarse con molestias este fin de semana pero tranquila a todos tras las pruebas médicas. Además, la Champions League vuelve a escena con Atlético, Barcelona y Villarreal como protagonistas, mientras que Osasuna afronta un cambio en su banquillo tras la destitución de su entrenador después de solo ocho jornadas.

El Sevilla FC vivió una noche difícil de olvidar en su visita al Levante. El conjunto nervionense llegó a ponerse 0-2, pero no consiguió conservar una ventaja que parecía encarrilar el encuentro y terminó firmando un empate a tres goles que deja un sabor amargo.

La primera parte ofreció una imagen de solidez defensiva y eficacia ofensiva que el equipo no logró mantener tras el descanso. En la reanudación, el gol de Félix Correia dio paso a un partido completamente distinto, en el que los de Nervión fueron perdiendo el control hasta ver cómo el Levante remontaba el marcador. El choque terminó convirtiéndose en un auténtico ejercicio de resistencia, con 14 minutos de añadido y un desenlace frenético: del 1-2 en el minuto 90+3 al definitivo 3-3 en el 90+10. Por si fuera poco, Isaac Romero vio una surrealista expulsión en los últimos instantes.

Un empate que sabe a poco para un Sevilla que tuvo la victoria al alcance de la mano y acabó marchándose con la sensación de haber dejado escapar dos puntos.

La alegría verdiblanca no se detiene, aunque la situación de Antony encendiera las alarmas. El brasileño, que ya venía arrastrando problemas en el tobillo, tuvo que retirarse del terreno de juego este fin de semana aquejado de unas molestias. Manuel Pellegrini no ocultó su preocupación a la espera de conocer los resultados de las pruebas médicas. Al final, todo ha quedado en un susto.

Vuelve la Champions League

La máxima competición continental regresa este martes con una nueva jornada de la fase de liga. Atlético de Madrid, Barcelona y Villarreal afrontan sus respectivos compromisos europeos con el objetivo de sumar puntos en una competición en la que cada partido empieza a tener un peso importante de cara a la clasificación.

Los tres representantes españoles vuelven a escena en una jornada que pondrá a prueba sus aspiraciones continentales.

Osasuna ha decidido prescindir de Ramis después de un comienzo de temporada que no ha cumplido las expectativas. La decisión llega tras apenas ocho jornadas, convirtiendo al entrenador en el segundo técnico destituido en Primera División durante este curso.

Su salida provoca el regreso de Arrasate, en un movimiento que vuelve a agitar los banquillos de LaLiga y evidencia la presión que existe en este inicio de campeonato.