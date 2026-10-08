La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 9 de octubre de 2026

El cambio de estrategia del Sevilla con Fábio Cardoso, la entrevista de ED a Rubén Pardo y el regreso de LaLiga tras el parón de selecciones, protagonistas de nuestra portada

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 9 de octubre de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para este viernes 9 de octubre pone el foco en la situación de Fábio Cardoso en el Sevilla FC. La integración del central portugués en el grupo ha permitido rebajar la tensión existente entre el futbolista y el club después de que no encontrara una salida durante el último mercado, aunque su situación dentro de la plantilla no parece haber cambiado.

La actualidad sevillista comparte protagonismo con una entrevista a Rubén Pardo, en la que el exfutbolista del Betis repasa algunos de los momentos más importantes de su carrera y analiza desde la distancia la actualidad del fútbol español. Además, LaLiga vuelve a escena después del parón internacional con un Málaga-Espanyol que abrirá la octava jornada.

El gran protagonista de la portada es Fábio Cardoso. El central portugués ha ido recuperando la normalidad dentro del vestuario sevillista y su integración en el grupo ha contribuido a calmar las aguas entre el jugador y el club.

Después de un verano marcado por los intentos de encontrar una solución para su salida, Cardoso continúa formando parte de la plantilla del Sevilla. Su entorno considera que ahora está más tranquilo de cara a su futuro, aunque eso no modifica su estatus dentro del equipo.

El futbolista participó además en el Trofeo Antonio Puerta ante el Aston Villa, una circunstancia que ayudó a normalizar todavía más su situación dentro del grupo.

El Sevilla, por tanto, parece haber optado por un cambio de estrategia con el central, al menos en lo que respecta a la convivencia dentro del vestuario. La cuestión pendiente continúa siendo qué ocurrirá con su futuro cuando vuelva a abrirse el mercado.

La portada también concede un espacio destacado a Rubén Pardo, que protagoniza una entrevista en ESTADIO Deportivo en la que repasa diferentes etapas de su carrera.

El centrocampista recuerda especialmente los momentos más complicados que atravesó en su etapa verdiblanca y explica cómo, durante seis meses, se alejó de la dinámica del equipo para centrarse en su familia. Una experiencia que, con el paso del tiempo, analiza desde otra perspectiva.

Pardo también habla del momento de forma del Leganés, de la Real Sociedad y de la actualidad del Betis. En este último apartado, celebra la llegada de un antiguo compañero, Dani Ceballos, al conjunto verdiblanco: "Se necesitan".

Precisamente sobre Ceballos recuerda una situación que vivió durante su etapa en el Betis: "En el momento más complicado, Dani Ceballos decía: 'Dame la pelota'".

Vuelve LaLiga

La competición doméstica regresa este viernes después de un nuevo parón por los compromisos de las selecciones.

La octava jornada de LaLiga EA Sports arranca en La Rosaleda con un duelo entre Málaga y Espanyol. El conjunto malagueño llega a la cita todavía buscando su primera victoria de la temporada y ocupa el último puesto de la clasificación.

El Espanyol, por su parte, afronta el encuentro después de un inicio irregular, pero con la intención de sumar tres puntos que le permitan alejarse de la zona baja.

El partido entre andaluces y catalanes será, por tanto, el encargado de levantar el telón de una jornada que vuelve a poner el foco en la competición de clubes después del parón internacional.