Los recuerdos imborrables de Rubén Pardo en el Betis: "En el momento más complicado, Dani Ceballos decía 'Dame la pelota'"

En la segunda parte de su entrevista en ESTADIO Deportivo, el futbolista del Krasava Ysponas explica por qué esos seis meses como verdiblanco dejaron una huella tan profunda en su familia. Desde ese poso que da la experiencia, analiza desde la distancia al Leganés, a la Real Sociedad y a un Betis al que felicita por el fichaje de su excompañero Dani Ceballos: "Se necesitan"

En la primera parte de su entrevista con ESTADIO Deportivo, el futbolista Rubén Pardo (33 años) reivindicaba la importancia de contar en todo vestuario con futbolistas de cierta veteranía. El Krasava Ypsonas de Chipre le pidió que aportase experiencia al incipiente pero ambicioso proyecto que dirige Dmitro Chygrynskyi y el centrocampista demuestra ese poso dentro y fuera de los terrerenos de juego. Esa sabiduría, adquirida a lo largo de enriquecedoras etapas en las que ha aprendido de momentos muy alegres pero también de otros muy duros, se hace palpable escuchando su pausado análisis sobre los tres clubes que han conquistado su corazón, la Real Sociedad, el CD Leganés y un Real Betis en el que vivió seis intensos meses que le permitieron ser testigo directo de la irrupción de una estrella: el ahora retornado Dani Ceballos".

"Les guardo muchísimo cariño. La Real es el club que me lo ha dado todo, en el Betis pasé unos meses increíbles y en el Leganés estuve tres temporadas con muy buenos recuerdos pese a la espinita de no ascender", decía Rubén Pardo en la primera parte de la entrevista con ED, admitiendo su felicidad por ver el gran rendimiento que Manuel Pellegrini le está sacando a los verdiblancos: "El Betis va como un tiro. Transmite energía, felicidad y una 'vibra' increíble. Me alegro muchísimo de que les vaya así". "A ver si pueden hacer un gran año, tanto en Champions como en LaLiga, y mantener la estabilidad de jugar cada año en Europa, que es donde se merecen estar el Betis y su afición. Luego, en la Real tengo muchísimos amigos. Creo que va a estar arriba, luchando por Europa con el Betis", añadió.

La memoria verdiblanca de Rubén Pardo: "Dije '¿Pero dónde hemos venido?'"

En esta segunda parte de su entrevista con este periódico, Rubén Pardo explica por qué le marcó tanto esa etapa en Heliópolis -la segunda mitad de la 2016/2017- y los motivos por los que considera al Real Betis "un club entre los grandes de España y de Europa". Van a cumplirse 10 años de aquellos momentos, pero no los olvida.

- En el caso del Betis, en la charla anterior con ESTADIO Deportivo, dijiste literalmente "Aunque solo estuviese unos meses, siempre voy a llevar al Betis en el corazón". Estuviste muy poco tiempo y además fue un año complicado, con tres entrenadores distintos: Víctor Sánchez del Amo sustituyó a Gustavo Poyet pero también fue despedido y terminó la temporada Alexis Trujillo como interino

- Totalmente, y lo repito. Voy a llevarlo siempre en el corazón. Yo llegué al Betis estando ya Víctor. Es que es lo que tú dices. Fue un año complicado pero ves lo que te hace mamar el Betis. Yo estuve seis meses, pero desde el primer momento que llegas lo ves. Yo llegué, debuté en un partido en casa contra el Barça un domingo a las 12:00 horas y le dije a mi mujer "¡Madre mía, vaya equipo, vaya afición... ¿Dónde hemos venido?". Me quedé impresionado. Y luego, conforme iban pasando los días, me sorprendió el cariño que me transmitía la afición a pesar de que el Betis no estaba en una situación buena. Decías "Esto es un equipo grande".

Y no sólo me refiero a un grande en España. Te estoy hablando a nivel de Europa. La sensación que te da llegar al campo y ver todo el Benito Villamarín lleno; ver los alrededores, con ese ambiente que se crea; y luego, desde el minuto uno, con una afición que está ahí empujando, empujando, empujando... Eso para el jugador es la hostia. Obviamente, en los momentos complicados también están ahí apretando y si ven que el jugador no da ese cien por cien, sabes que también te van a apretar. Pero eso es bueno. Piensas "Hostia, estoy jugando en un campo complicado con una afición que te aprieta en momentos malos" y hay que tener la valentía para decir "Voy a darlo todo por esta afición porque sé que voy a ser recompensado".

Hablar del Betis aún le pone "la piel de gallina"

- Sorprende ese sentimiento de arraigo, casi propio de un canterano, aunque no pueda ser comparable a la Real Sociedad y a San Sebastián

- Claro, yo me fui a la Real Sociedad con 11 años y estuve 16 temporadas; 10 u 11 de ellas, en el primer equipo. A mí me coge el Betis en un momento complicado en el que no estoy jugando en la primera parte de la temporada; pero caigo allí, en un Betis con toda esa exigencia que comentábamos antes, de la manera que caigo y me tratan así de bien. Eso dice mucho del Betis y por eso le tengo tanto cariño al club y a la afición, por cómo nos trataron a mí y a mi familia.

Entonces, cuando te vas del Betis, te vas de un equipo grande. En mi caso, me fui jugando 17 partidos de 19. Me fui dando las gracias por la oportunidad de poder jugar en un equipo tan grande y haber disfrutado tanto. Y por eso lo tengo en el corazón, porque de verdad te digo que cada vez que me hablan del Betis se me pone la piel de gallina de lo bien que estuve. Y no sólo yo en el club, sino que toda mi familia estuvo muy feliz en Sevilla. Siempre le desearé lo mejor.

Testigo directo de la irrupción de Dani Ceballos: "En el momento más complicado te decía 'Dame la pelota'"

- En esa media temporada en el Real Betis pudo coincidir con la irrupción de un joven Dani Ceballos

- Sí, yo había oído hablar de él y le había visto jugar, pero no lo conocía de persona. El primer partido que jugué junto a él dije "Este tío tiene muchas cosas". Le veía en los entrenamientos y en todos los partidos. Siempre, en los momentos complicados que teníamos en el partido, te decía "Dame la pelota" y él resolvía esas situaciones complicadas. Al final, es nomal que le saliese una oportunidad como la del Real Madrid.

- ¿Qué diferencias hay entre el Ceballos que se fue siendo aún una joven promesa y el futbolista que regresa ahora, ya con 30 años?

- Ahora, después de estar nueve años fuera, jugando en equipos como el Arsenal y el Real Madrid, vuelve al Betis en una situación cambiada totalmente. Ahora es padre, viene hecho cien por cien al fútbol, con un temple que se le ve en el campo y dices 'Guau, qué evolución ha tenido este chico'... Todo eso te lo da la experiencia, el jugar, el hecho de compartir tantos momentos con compañeros que son de lo mejorcito que hay en el fútbol mundial...

Entonces, yo creo que ese paso que da ahora el Betis firmando a Dani Ceballos y el que da Dani fichando por el Betis es muy bueno para los dos. El Betis necesita a Dani y Dani necesita jugar en el Betis. Es muy bueno que vuelvan a reencontrarse, que él vuelva a jugar al fútbol y que además lo vuelva a hacer en el Betis. Estoy convencido, y ojalá sea así, de que les va a ir muy bien.