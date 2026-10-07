Rubén Pardo, "con el Betis en el corazón", renace en Chipre: "Tienes que ser muy fuerte mentalmente"

El centrocampista riojano, que sigue emocionándose recordando su breve etapa como verdiblanco, ha atendido a ESTADIO Deportivo para explicar sus renovadas sensaciones como jugador del Krasovas chipriota, donde es titular indiscutible para Chygrynskyi, y relatar cómo ha sido ese proceso de curación personal tras pasar un año sin equipo

Rubén Pardo resurge cual Ave Fénix y, sólo dos semanas de cumplir los 34 años, recoge en Chipre los frutos de un duro trabajo. Viene de pasar un año muy largo, sintiéndose a veces invisible a ojos de los demás y sepultado en una oscura cueva que apareció en su vida para poner a prueba su capacidad de resiliencia y su amor por el fútbol. ESTADIO Deportivo habló con el centrocampista riojano allá por el mes de marzo, cuando llevaba muchos meses entrenándose a la espera de una oportunidad que le convenciese y que apareció en su vida este pasado verano con la llamada de Chygrynskyi para convertirle en una pieza indispensable en el engranaje del Krasava Ypsonas: ha jugado 334 minutos de los 360' posibles.

Desde el isleño país mediterráneo, el riojano ha vuelto a demostrar su amabilidad con este periódico para contar cómo le va en esta nueva experiencia, tan enriquecedora para toda su familia. Disfrutando de este nuevo presente día a día, sin plantearse más allá de lo que marca su contrato hasta final de curso, Rubén Pardo demuestra seguir muy pendiente de cómo le van las cosas a los clubes que han marcado su vida deportiva. En este sentido, ha subrayado que lleva al Betis "en el corazón" y que aún se le pone "la piel de gallina" cuando piensa en los fabulosos meses que vivió en Sevilla.

"Yo me fui a la Real Sociedad con 11 años y estuve 16 temporadas; 10 u 11 en el primer equipo. A mí me coge el Betis en un momento complicado en el que no estoy jugando en la primera parte de la temporada; pero caigo allí de la manera que caigo y me tratan así de bien. Eso dice mucho del Betis y por eso le tengo tanto cariño al club y a la afición, por cómo nos trataron a mí y a mi familia", ha explicado Rubén Pardo en una segunda parte de una entrevista en la que explica con sincera humildad cómo ha vivido todo este proceso de renacimiento de la mano de Chygrynskyi.

Rubén Pardo, titularísimo en el Krasava de Chygrynskyi tras un año "de pico y pala"

- Desde la última llamada de ESTADIO Deportivo, allá por marzo, han cambiado bastante las cosas. De estar un año sin equipo a firmar por el Krasava. Los resultados no acompañan pero, en lo personal, van cuatro partidos y en los cuatro ha sido titular.

- Sí, eso es. Buscaba volver a sentirme futbolista, volver a esta dinámica de ir a entrenar y competir. Es verdad que los resultados no se están dando, pero personalmente me estoy encontrando muy bien. Estoy con ganas, trabajando y disfrutando de los partidos. Al final, todo futbolista quiere jugar.

- Se suele decir que 'Uno no es consciente de lo que tiene hasta que lo pierde'... ¿Cómo ha sido ese parón de un año?

- Pues... complicado. Lo intentas llevar de la mejor manera, pero llevas muchos años levantándote temprano, entrenando a diario y compitiendo los findes... De repente, te ves en una situación... Tuve ofertas pero no me seducían. Entonces, sabía estaba expuesto a que pasese esto: no jugar durante mucho tiempo. Y para un futbolista es complicado. Tienes que ser muy fuerte mentalmente porque hay momentos en que te pasan por la cabeza muchísimas cosas.

- ¿Llegó a rondar por la mente la palabra 'retirada'?

- Piensas en dejarlo, claro, porque llevas muchos años en el fútbol y piensas que no te va a querer nadie, entras en bucle y es complicado. O te haces fuerte mentalmente o no sabes darle la vuelta. Después de todo un año de trabajo, no sólo en el campo de entrenamiento sino mentalmente, ahora estoy viendo la recompensa. Vuelvo a disfrutar.

- ¿Cómo de importante es tener un entorno con gente que sume y no reste?

- Para mí ha sido fundamental que todo mi entorno me transmita cosas positivas, porque en cuanto una persona transmite algo negativo empieza el bucle. A mí me pasaba y no me importa contarlo: iba a entrenar y los preparadores físicos me motivaban, porque tenía días que no me apetecía. Me decía "Con 33 años, no estoy jugando... ¿qué hago aquí? ¿por qué no empiezo una nueva vida?" Pero ellos insistían: "Que no, sigue, que estás bien; aprieta, Rubén, que te llegará la oportunidad". Han sido muchos días de pico y pala pero, gracias a este esfuerzo y a todo lo que ellos me decían, ahora vuelvo a disfrutar del fútbol.

- Tras lograr la permanencia, el Krasava quiere establecerse en zonas tranquilas y aspirar a Europa.

- Sí, así es, pero después del inicio que hemos tenido no puedes pensar en meternos entre los seis primeros puestos que dan la opción de entrar en Europa. Después de este parón hay que trabajar, seguir asentando conceptos y salir a muerte a por esos tres puntos que nos den fuerzas para intentar escalar. Como dices, vine a un club que quiere aspirar a grandes cosas; pero ahora mismo no puedes pensar en Europa. Hay que ser realistas y mejorar poco a poco. Queda muchísima liga, obviamente, y aunque lo de ir partido a partido es lo típico que se suele decir, tenemos equipo para salir de esta situación. Hay que remangarse, apretar los dientes e ir todos juntos.

- Es un discurso de capitán. Esta reflexión muestra uno de los motivos por los que el Krasava piensa en un jugador como Rubén Pardo.

- Es fundamental contar con gente veterana. A veces se busca hacer un equipo muy joven porque a la hora de vender es mejor; pero creo que los directores deportivos se equivocan si ven demasiado mayor a un jugador de 32 ó 33 años. Desde mi forma de ver el fútbol, es fundamental tener veteranos para estos momentos en que todo se pone cuesta arriba. La gente joven tendrá calidad para resolver momentos puntuales pero, cuando llega un partido y no ganas, llega otro y no ganas... ahí es donde se ve la veteranía para entrar en el vestuario, mirarse a la cara, tranquilizar y dar ese pasito adelante.

La llamada de Chygrynskyi y la ayuda de Manolo Jiménez

- ¿Cómo surgió lo de irse a Chipre? El fichaje ha sido una apuesta personal del entrenador, Dmytro Chygrynskyi, exfutbolista del FC Barcelona.

- Pues estaba un día con mi familia y me llegó un mensaje de Chygrynskyi. Él había sido ayudante de Manolo Jiménez en el Aris de Salónica y desde el cuerpo técnico del Aris le comentaron que estaba sin equipo. Ya nos conocíamos, porque fuismo rivales en un Real Sociedad - Shakhtar Donetsk de Champions. Me llamó, me explicó cómo era el club, lo que él quería y me dijo que le gustaría que me uniese. Me convenció. Hablé con mi familia, con mi agente y todo fue muy rápido. Me sorprende para bien cómo me están tratando y doy las gracias por esta oportunidad.

- Un entrenador tiene que convencer a los 25 futbolistas, pero todos no pueden jugar. ¿Qué paralelismo hay entre la idea que le vendió y lo que está viendo?

- Lo que me comentó es simple: tener la pelota, empezar desde abajo... Luego hay momentos en los que no siempre se puede jugar a fútbol y, si tienes que pegar cuatro pelotazos en tu campo para poder salir e ir a presionar al campo rival, lo tienes que hacer. En estos cuatro partidos, salvo el primero que fue lamentable en todos sentidos, en los otros tres hemos competido de tú a tú contra rivales que pelearán por ganar la liga. Nos transmite que, aunque no salgan las cosas, hay que mantener la idea y seguir currando.

- Esta experiencia en Chipre ya es la tercera aventura lejana, tras las del Girondins de Burdeos (Francia) y el Aris de Salónica (Grecia). ¿Qué planes vislumbra?

- Sí, desde el momento que salí de España he abierto la mente. España es 'Top 1' pero fuera también hay una vida extraordinaria en todos los sentidos. Tengo una hija de 5 años y es fundamental que ella experimente cosas nuevas, que aprenda idiomas... Lo mismo para mi mujer. En lo deportivo, sí, tuve ofertas de España pero no me seducían. Para firmar tienes que estar convencido al 100%. Vi a Chygrynskyi y al Krasava muy convencidos. He venido a disfrutar, a ir paso a paso. Tengo contrato hasta el 31 de mayo y a partir de ahí se verá.

El corazón multicolor de Rubén Pardo: Real Sociedad, Betis y Leganés

- Desde la distancia sigue LaLiga y en redes está siempre muy atento a la Real Sociedad, al Real Betis y al CD Leganés.

- Claro, les guardo muchísimo cariño. La Real es el club que me lo ha dado todo, en el Betis pasé unos meses increíbles y en el Leganés estuve tres temporadas con muy buenos recuerdos pese a la espinita de no ascender. El Betis va como un tiro. Transmite energía, felicidad y una 'vibra' increíble. Me alegro muchísimo de que les vaya así. A ver si pueden hacer un gran año, tanto en Champions como en LaLiga y mantener la estabilidad de jugar cada año en Europa, que es donde se merecen estar el Betis y su afición.

Luego, en la Real tengo muchísimos amigos. Creo que va a estar arriba, luchando por Europa con el Betis. Hay partidos que no han estado finos, pero tiene muchos internacionales que llegaron tarde a la pretemporada y cuesta engancharse. Estoy convencido de que al final estará arriba. Como el año pasado, tuvieron un inicio con muchos problemas y acabaron ganando la Copa.

- Disfrutarías esa final...- Sí, claro. Tengo muchísima gente querida dentro del club y me alegré muchísimo por ellos. Se la merecían. En la última Copa del Rey no pudo disfrutar la afición dentro del campo (por la pandemia de coronavirus) y esta vez ha sido increíble la felicidad de jugadores y aficionados. Esa hermandad que tienen afición y equipo es la hostia. Lo mismo digo de los partidos del Betis. Es increíble esa conexión que hay y creo que esto es lo que lleva a que al equipo le vaya como le está yendo al Betis y como le está yendo a la Real.