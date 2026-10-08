Cambio de estrategia del Sevilla con Fábio Cardoso para rebajar la tensión con vistas a enero: "El solo quiere seguir trabajando"

Su integración en el grupo y participación contra el Aston Villa ha calmado las aguas con el jugador, ahora más "tranquilo" de cara a su salida, pero, como afirma su entorno, no altera su estatus dentro de la plantilla

A veces la situación de un futbolista pueden experimentar un cambio positivo sin que signifique que recupere el protagonismo en el equipo de cara a mejorar su situación dentro de lo posible antes de hacer maleta.

Una mejoría que se ha producido en el caso de Fábio Cardoso de manera progresiva en las últimas semanas y ha reducido la tensión entre el club y el futbolista tras no alcanzar un acuerdo en verano para su salida, ya fuera por la vía del traspaso a coste cero en su último año de contrato o de la rescisión.

No en vano, como ya reveló ESTADIO Deportivo, la entidad inició negociaciones con el luso la desvinculación, pero el futbolista se negó a renunciar al cobro del año pendiente y no se alcanzó un entendimiento ante la negativa nervionense de abonar el pago íntegro. Tras cerrar el mercado se mantuvo esta puerta abierta, pero a día de hoy empieza a mirarse ya al mercado de enero como solución para deshacerse del único descarte que continúa en el plantel.

Vuelta al grupo y sus primeros minutos en el Trofeo Antonio Puerta

Entre tanto, también de cara a la próxima ventana y no enturbiar el ambiente, García Plaza ha integrado a Fábio Cardoso en la dinámica del grupo después de haberlo apartado durante pretemporada y parte del curso junto a los otros futbolistas que no contaban. Una vez que se quedó solo al margen del resto por el adiós de los demás, el míster le permitió entrenar con los compañeros e incluso participó en un partidillo contra el filial.

Una integración que fue a más con la convocatoria para el Trofeo Antonio Puerta y la disputa de minutos en la segunda parte, los primeros desde el regreso al trabajo en verano, pues no participó en los amistosos de pretemporada.

Integración que no significa un cambio de su estatus en la plantilla

Una oportunidad que, no obstante, no significa que García Plaza haya cambiado de opinión con respecto al luso y que ahora lo considere como uno más a la hora de repartir minutos, pues el propio entorno de Cardoso afirma a ESTADIO Deportivo que su estatus no ha variado en absoluto, pero que sí ha servido para que el futbolista se encuentre al menos más cómodo tras estar molesto por la medida de apartarlo de los demás y no permitirle la opción de intentar ganarse un puesto.

Así, su círculo cercano afirma que Cardoso está ahora "tranquilo" y que lo único que quiere es "seguir trabajando", con vistas a tener tono físico cuando finamente se fragüe su salida a un nuevo club

Estas medidas ayudan a rebajar la tensión y a que haya mayor predisposición a alcanzar un acuerdo para librar al Sevilla de su ficha, alta teniendo en cuanta que llegó con la carta de libertad de la mano de Jorge Mendes y Antonio Cordón.

Es cierto que desde su entorno no se descarta la posibilidad de que participara en la primera ronda de la Copa, pero, a priori, lo más probable es que su participación se haya limitado al amistoso contra el Aston Villa por la precaución con Kike Salas, la ausencia del internacional Sangante y la lesión durante el choque de Marcao.