Las salidas centran el foco del Sevilla en el mercado de enero con hasta cuatro posibles en agenda

El Sevilla empieza a esbozar la hoja de ruta para enero, que no solo contempla la salida de Fábio Cardoso, sino también la de otros futbolistas del plantel con poco protagonismo si la situación no cambia hasta la apertura del mercado

Aún restan casi tres meses para que abra el mercado, pero la dirección deportiva sevillista empieza a esbozar la hoja de ruta para enero a sabiendas de que todavía pueden producirse cambios sustanciales hasta el momento de convertir la teoría en práctica.

A priori, con todos los recursos gastados económicamente con los fichajes de última hora, las salidas acapararán el protagonismo con total seguridad en la próxima ventana, pues a día de hoy resulta probable que haga las maletas más de un activo de la plantilla por su ostracismo con García Plaza, independientemente que llegara una oferta irrechazable por algún baluarte.

Fábio Cardoso, salida asegurada, y Marcao, en la rampa

En este sentido, José Ignacio Navarro contempla en su agenda de tareas pendientes el adiós definitivo de Fábio Cardoso después no haber acuerdo para su salida en el periodo estival. El Sevilla ha negociado su rescisión de contrato, pero la falta de entendimiento en las cantidades percibidas por el central han frenado hasta el momento esta vía, por lo que parece que el asunto se ha aparcado ya hasta enero, sin descartar otro escenario.

La situación se ha destensado con la vuelta al grupo del zaguero por orden de Luis García Plaza, que, incluso le dio minutos en el Trofeo Antonio Puerta sin que signifique un cambio en su situación de descarte. El zaguero está más tranquilo y se espera que en el mercado invernal se resuelva definitivamente la situación a seis meses para acabar contrato.

Al Sevilla también la gustaría deshacerse de la ficha de Marcao en enero y más después de la lesión sufrida en su reaparición contra el Aston Villa. El central desea seguir, pero en Nervión saben que se trata de una situación insostenible aunque se bajara el sueldo hace dos veranos y esperan encontrar una solución en la siguiente ventana.

Manu Bueno podría adelantar su adiós

Después están los casos de futbolistas sin apenas presencia que podrían salir por deseo compartido, como ocurre por ejemplo con Manu Bueno. El jerezano estuvo a punto de marcharse el último día de mercado, en el que primero le comunicaron que llegarían un mediocentro y después que no, para a última hora firmar a Fofana sin tiempo de reacción para el canterano. Desde entonces solo ha acumulado los 19 minutos disputados contra el Espanyol encadenando tres partidos sin saltar al campo.

Cabe apuntar que termina contrato en junio y que no se baraja su renovación, por lo que se podría adelantar su salida a enero, ya dependiendo de la voluntad de García Plaza y del propio futbolista.

El caso de Peque, sobre la mesa si nada cambia

También estará sobre la mesa la situación de Peque si en los próximos meses no revierte su tesitura actual, tanto en cuanto los refuerzos en el centro del campo y arriba en la recta final le han cerrado la puerta del once, como refleja que no juega desde finales de agosto en la cita en casa contera el Atlético de Madrid. Tiene mercado.

Sin embargo, aunque dista de ser protagonista, García Plaza ha declarado públicamente su confianza en Alfon González, por lo que, a menos que no responda cuando le ofrezca oportunidades, se le cierra la puerta de salida, la que, sin embargo, dejó abierta con Vargas: "No puedo garantizar nada de cara a enero".

Es cierto que hay otro jugador, Julio Díaz, con muy pocos minutos, con un total de 88', pero se le firmó como suplente y alternativa a Suazo y el lateral de 21 entiende su rol a día de hoy más allá de que luche por cambiarlo. En ningún caso se plantea nadie a día de hoy un cambio de aires.