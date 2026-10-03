Parte médico de Marcao: qué tipo de lesión sufre y periodo aproximado de baja

Las pruebas de diagnóstico a las que se ha sometido este sábado el central brasileño arrojan como resultado que sufre una dolencia "miofascial en el recto anterior del cuádriceps derecho" del que "queda pendiente de evolución", por lo que su objetivo de volver a jugar un partido oficial deberá esperar

Volvía a los terrenos de juego 286 días después de su último partido, cuando fue expulsado por doble amarilla en el Santiago Bernabéu y debió purgar su segundo error ese día (encararse con el colegiado Muñiz Ruiz de manera intimidante) con seis partidos de sanción. Mes y medio después, habría podido regresar Marcao Teixeira ante el Deportivo Alavés en casa el 14 de febrero de 2026, pero, a finales de enero, se produjo en un entrenamiento la rotura del hueso escafoides del pie izquierdo, de la que tuvo que ser intervenido en Barcelona, iniciando una larga convalecencia que le llevó, incluso, de vuelta a su Brasil natal, donde coincidió en una clínica privada con Fernando Reges.

Iniciar a tope la última pretemporada era el gran objetivo del central de Londrina, pero la mala suerte volvió a cebarse con él al romperse el flexor de la cadera derecha y quedar de nuevo atrás del resto de sus compañeros. Con mucho esfuerzo y constancia, el brasileño entró en las convocatorias frente a Valencia CF, RC Deportivo de La Coruña y FC Barcelona, tocando con los dedos el retorno a la competición oficial a la vuelta del parón de selecciones, quizás en el estreno en la Copa del Rey de finales de octubre, aunque no aguantó ni veinticinco minutos en el XV Trofeo Antonio Puerta ante el Aston Villa. Otra dolencia muscular le obliga a parar indefinidamente.

Así reza el parte médico oficial de Marcao

Sufre ahora Marcao Teixeira, según el parte médico oficial emitido por los servicios de salud del Sevilla FC, "una lesión miofascial en el recto anterior del cuádriceps derecho", sin acotarse el grado de la misma, quedando "pendiente de evolución". Se trata, según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, de una rotura fibrilar leve o moderada, nunca grave, por lo que, en el primer caso, estaría de una a tres semanas alejado de los terrenos de juego, periodo de baja que se ampliaría de tres a seis semanas en el peor de los escenarios, por lo que un margen razonable ubicaría su retorno tras el parón Fifa de noviembre, que se extenderá del 9 al 17 del mes venidero.

Un calvario que, encima, alcanza el número gafe de 13 lesiones

Sea como fuere, se trata de un jarro de agua fría para Marcao Teixeira, que ya estuvo más de nueve meses sin competir y que, ahora, añadirá una muesca más en un revolver que pasa de la docena de contingencias físicas desde que aterrizara en Nervión en julio de 2022. Con año y medio largo de contrato aún, pues amplió su vinculación hace dos veranos para diferir su salario y permitir la inscripción de varios compañeros, se ha perdido ya la friolera de 589 días por lesión como sevillista y 87 encuentros oficiales, con menos de 3.000 minutos sobre el campo en cuatro años y pico aquí. Tuvo ofertas para volver a Brasil en la última ventana, pero, sin un mínimo de continuidad, es imposible soñar con eso.