Rubén Vargas da una alegría al Sevilla antes del descanso, Stassin alarga la duda y Marcao vuelve a la enfermería

Antes de disfrutar de tres días de descanso, el helvético completó la sesión de recuperación de hoy, al igual que Kike Salas, mientras que el brasileño vuelve a las andadas y el belga tendrá que esprintar la próxima semana

Después de la emoción propia de una cita tan sentimental como el Trofeo Antonio Puerta, que se resolvió a favor del Aston Villa por 1-3, el Sevilla se ejercitó en la mañana de hoy en una sesión de recuperación en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Se trata del último entrenamiento de la plantilla nervionense antes de disfrutar de un largo descanso, pues no regresará a la actividad grupal hasta el miércoles ya con la presencia de la mayoría de los internacionales de cara a preparar de verdad el partido contra el Levante del próximo lunes 12 de octubre, correspondiente a la octava jornada de LaLiga.

Rubén Vargas, una más con el resto del grupo

Esta sesión, aunque fue de recuperación con poca carga de trabajo, deparó una buena noticia para los intereses nervionenses, tanto en cuanto Rubén Vargas, tras varios días aumentando el tiempo en los entrenamientos, la completó al mismo ritmo de los compañeros, por lo que existe la posibilidad de que llegue para la cita contra los granotas. Todo dependerá del grado de intensidad con el que se entrene la próxima semana, aunque empieza a respirarse optimismo en el cuerpo técnico sevillista.

Ninguna duda hay de que Kike Salas sí estará listo para la reanudación de la competición aunque ayer Luis García Plaza decidiera reservarlo en el duelo contra el Aston Villa. Eso sí, a la conclusión del choque, enfundado en la equipación oficial, recibió el trofeo de subcampeón en condición de capitán al estar ausente Suazo. También apareció Vargas, pero, en su caso, en ropa de calle.

El que sí participó en el torneo fue Fran González tras una recuperación exprés que resultó sorprendente al estar ausente en los entrenamientos anteriores. Y es que el meta tuvo que abandonar la concentración de España sub 21 por molestias en el psoas, lo que no fue óbice para ocupar la portería nervionense este viernes. Además, el leonés se reivindicó con una buena actuación.

Stassin continúa al margen y se suma Marcao a la enfermería

El capítulo de noticias negativas sigue siendo protagonizado por Stassin, que permanece al margen del grupo y cada vez resulta mayor la incógnita de si completará su recuperación antes del desplazamiento a Valencia. Obviamente, su llegada o no estará a expensas de si se integra en la dinámica del grupo la próxima semana, en la que el Sevilla dispondrá de hasta cinco entrenamientos antes de poner rumbo a la capital de Turia.

Además de Stassin, no estuvo junto al resto Marcao, después de verse obligado a ayer a retirarse del terreno de juego por sus sempiternas molestias musculares el día que regresaba a los terrenos de juego. El club todavía no ha proporcionado el parte médico del central brasileño, de nuevo en la enfermería.