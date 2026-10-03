Antonetti multiplica su precio por 20 y el Sevilla ya se frota las manos por su alto porcentaje de la futura venta

El valor de mercado del delantero ha experimentado recientemente un crecimiento superlativo por su gran arranque en Portugal, por lo que gana fuerza que el Sevilla rentabilice el elevado porcentaje que conserva de su pase tras militar en el Sevilla Atlético

El Sevilla tiene ya motivos fundamentados para frotarse las manos con una operación realizada hace dos veranos que a priori no parecía que fuera a reportar beneficio a las arcas sevillistas a pesar de los términos en los que se cerró la operación.

En este sentido, tras una campaña en el filial, con dos partidos en el primer equipo, el club nervionense alcanzó un acuerdo con el Estrela Amadora para el traspaso del delantero Leandro Antonetti, que marcó cinco goles y sirvió tres asistencias con el Sevilla Atlético. El último día mercado pactó su pase a coste cero, pero se reservó un elevado porcentaje de una futura venta de cara al futuro con la esperanza de que prosperara en su carrera.

El Sevilla conserva el 40% del pase de Antonetti

ESTADIO Deportivo reveló recientemente que posee un 40% de sus derechos, por lo que se llevaría una importante tajada de una hipotética transacción más adelante. Posibilidad que parecía inviable después de una primera catastrófica campaña en el Estrela Amadora, con apenas protagonismo y sin marcar, pero que ha ganado fuerza y de qué manera en esta temporada.

Pese a su falta de continuidad, el futbolista nacido en Murcia y de ascendencia puertorriqueña permaneció en el club ante la confianza demostrada por el entrenador, Pepa, respondiendo con un arranque de campaña sensacional que ha hecho renacer una fuente de negocio de apariencia estéril para los nervionenses.

Su gran arranque ha disparado de manera exponencial su valor de mercado

Y es que Antonetti suma cuatro goles y una asistencia en los primeros siete partidos de la competición portuguesa con el Estrela, en el que comparte vestuario con Joan Jordán, y lo ha jugado prácticamente todo. Así las cosas, ha participado en un gol de su equipo en cinco de los siete partidos de su conjunto y se erige en la referencia arriba indiscutible.

Este rendimiento ha provocado un crecimiento espectacular de su valor de mercado que respalda con creces la opción de que el Sevilla pueda hacer caja procedente de una venta. Y es que Antonetti, según las estimaciones de la web especializada Transfermarkt, ha multiplicado su tasación por 20 con un despegue poco común.

Antonetti alcanza ya los cuatro millones de cotización

No en vano, su cotización no pasaba de los 200.000 euros y a partir de esta semana su valor de mercado ha subido hasta los cuatro millones de euros, una cantidad nada desdeñable que ya lo sitúa en un escalón a tener en cuenta y permite al Sevilla creer en una inyección económica si continúa a este nivel.

A Antonetti todavía le queda dos años de contrato, por lo que el Estrela Amadora puede exigir en futuras negociaciones teniendo en cuenta que está llamando poderosamente la atención en la Liga Portugal, donde integra el 'top ten' de máximo goleadores empatado a cuatro dianas con seis jugadores y solo tiene por delante a cinco, con Pavlidis como máximo anotador con ocho goles.

Por ende, el Sevilla permanece ya pendiente de las evoluciones de Antonetti, por el que pagó alrededor de 500.000 euros al Lugo el verano de 2024.