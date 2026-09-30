Peligra Fran González, 'preocupa' la baja en el Sevilla de Stassin y Vargas da un paso más

Tras abandonar la concentración de España sub 21, el meta no se entrenó con el grupo y podría perder la ocasión de mostrarse en el Trofeo Antonio Puerta, mientras que el delantero sigue fuera

El Sevilla se entrenó en la mañana de hoy en la ciudad deportiva. SFC

Tras volver al trabajo en la tarde de ayer, la plantilla del Sevilla se ejercitó en la mañana de hoy en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con la vista puesta en la disputa del Trofeo Antonio Puerta este viernes contra el Aston Villa y, por supuesto, en la preparación del primer partido tras el parón contra el Levante.

Esta sesión confirmó las dos grandes noticias de ayer tanto en cuanto Kike Salas y Rubén Vargas comenzaron nuevamente el trabajo con el resto de compañeros una vez dejadas atrás sus molestias. El central, como ocurrió el martes, completó la sesión mientras que en el caso del extremo se retiró de nuevo antes del final para trabajar de forma parcial como parte de su programa de rehabilitación a la espera de que en breve se ejercite con total normalidad, si bien realizó más ejercicio que el martes y estuvo más tiempo.

Kike Salas, listo para jugar contra el Levante, y optimismo con Vargas

Por ende, el moronense no tendrá problemas para reaparecer contra el Levante tras perderse la cita contra el Barça, mientras que en el caso del internacional suizo dependerá de su evolución en lo que resta de parón, si bien existe optimismo en el cuerpo técnico.

La principal noticia negativa del entrenamiento de hoy la volvió a aportar Lucas Stassin, que nuevamente permaneció al margen para continuar en solitario con su trabajo de recuperación de su lesión en el aductor largo que le privó de medirse contra el Barça.

El delantero fue revisado por los doctores de la selección belga tras ser citado por la sub 21 y regresó a la capital hispalense con la intención de apretar para volver cuanto antes, a poder ser en la reanudación del campeonato.

Fran González, ausente por molestias, podría perderse el Trofeo Antonio Puerta

Stassin no ha sido la única baja del entrenamiento de hoy, pues tampoco se ha sumado al grupo el meta Fran González tras abandonar antes de tiempo de la concentración de España sub 21 por problemas físicos.

De este modo, el meta leonés arrastra molestias en el psoas y esta mañana solo estuvo en la charla de Luis García Plaza para después marcharse al gimnasio para trabajar en su recuperación.

Por ende, corre peligro su oportunidad de mostrarse en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el encuentro del viernes contra el Aston Villa como homenaje a Antonio Puerta, cita en la que iba a ser titular tras no disfrutar de ningún minuto en la presente temporada a la sombra de Vlachodimos.

A día de hoy tiene muy difícil entrar en la lista de Luis García Plaza, por lo que el puesto en el arco sevillista lo ocuparía el canterano Rafa Romero, que dispondría de una gran ocasión para lucirse en la 'Bombonera' de Nervión ante un rival de enjundia. Cabe recordar que Odysseas está concentrado con la selección helena.