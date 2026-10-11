El espectacular triunfo del Betis en su vuelta a La Cartuja tras el parón liderados por Isco, este lunes turno para el Sevilla en Valencia...

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La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 12 de octubre de 2026:

- Fiesta en La Cartuja

El Betis vence con holgura a un Osasuna que llegó a ponerse a un solo gol en el inicio de la segunda parte aunque liderados por Isco Alarcón, los de Pellegrini volvieron a poner tierra de por medio para acabar goleando en el estreno triunfal de Morante, que cerró la cuenta verdiblanca.

- Vargas se apunta

Stassin no se recupera a tiempo para jugar contra el Levante; pero el suizo pone la nota positiva en la convocatoria.