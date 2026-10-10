La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 11 de octubre de 2026
El Betis retoma tres semanas después la senda liguera, que dejó en un momento dulce de juego y resultados
La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 11 de octubre de 2026
REAL BETIS - OSASUNA: DE VUELTA
El Betis regresa ante los suyos (18:30 horas) para no perder la estela de los tres primeros y seguir en la pelea por los puestos de Champions antes de retomar la competición europea
POR SI FALTABA POCO... VARGAS
El punta suizo ha aprovechado el parón para mejorar y poder ayudar a un Sevilla al alza
EL MADRID GANA, VINICIUS PIERDE
Barça, Atlético y Real Madrid vuelven con victoria, pero el brasileño fue suplente y, luego, expulsado
MARC MÁRQUEZ NO TIENE FRENO
En un 'circuito Aprilia' aprovecha errores ajenos para ganar el Sprint y ponerse líder del Mundial