30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 11 de octubre de 2026

El Betis retoma tres semanas después la senda liguera, que dejó en un momento dulce de juego y resultados

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El Betis vuelve a LaLigaRBB

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REAL BETIS - OSASUNA: DE VUELTA

El Betis regresa ante los suyos (18:30 horas) para no perder la estela de los tres primeros y seguir en la pelea por los puestos de Champions antes de retomar la competición europea

POR SI FALTABA POCO... VARGAS

El punta suizo ha aprovechado el parón para mejorar y poder ayudar a un Sevilla al alza

EL MADRID GANA, VINICIUS PIERDE

Barça, Atlético y Real Madrid vuelven con victoria, pero el brasileño fue suplente y, luego, expulsado

MARC MÁRQUEZ NO TIENE FRENO

En un 'circuito Aprilia' aprovecha errores ajenos para ganar el Sprint y ponerse líder del Mundial