El Betis retoma tres semanas después la senda liguera, que dejó en un momento dulce de juego y resultados

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 11 de octubre de 2026

REAL BETIS - OSASUNA: DE VUELTA

El Betis regresa ante los suyos (18:30 horas) para no perder la estela de los tres primeros y seguir en la pelea por los puestos de Champions antes de retomar la competición europea

POR SI FALTABA POCO... VARGAS

El punta suizo ha aprovechado el parón para mejorar y poder ayudar a un Sevilla al alza

EL MADRID GANA, VINICIUS PIERDE

Barça, Atlético y Real Madrid vuelven con victoria, pero el brasileño fue suplente y, luego, expulsado

MARC MÁRQUEZ NO TIENE FRENO

En un 'circuito Aprilia' aprovecha errores ajenos para ganar el Sprint y ponerse líder del Mundial