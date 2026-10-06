La Selección Española derrota, no sin sufrimiento, a Croacia gracias a dos goles de Mikel Merino en la segunda parte. El Real Betis comunica la lesión de Junior Firpo y en el Sevilla FC esperan el primer gol de Robbie Ure

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 7 de octubre de 2026.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 7 de octubre de 2026.

- Croacia 1-2 España: A cuartos

La Selección Española se impone por 1-2 a Croacia gracias a dos goles de Mikel Merino en un partido en el que comenzó perdiendo, en el que sufrió y en el que Unai Simón hizo varias paradas de mucho mérito. El equipo que entrena Luis de la Fuente ya se ha clasificado para las eliminatorias de la UEFA Nations League.

- Junior Firpo: Tres semanas KO

El Real Betis confirma que Junior Firpo sufre una lesión muscular en el aductor izquierdo que le va a impedir jugar los siguientes partidos.

- Le falta el gol a Robbie Ure

A pesar de que ha visto aumentado su valor de mercado en dos millones de euros, Robbie Ure necesita marcar para dar un paso al frente.

- Isco se moja

El malagueño aboga por la renovación de Pellegrini, no duda de que necesitan al mejor Ceballos y revela su difícil deseo de volver a jugar con España.