El Betis confirma la lesión de Junior Firpo: parte médico y los partidos que se pierde

El club verdiblanco ha comunicado que el carrilero, tras sufrir molestias durante la concentración con su selección, sufre una lesión muscular en el aductor izquierdo que lo deja en el dique seco en pleno maratón de partidos

El Betis ha confirmado oficialmente la lesión de Junior Firpo durante la concentración con la selección de República Dominicana y Manuel Pellegrini tendrá que prescindir del lateral durante varias semanas en pleno maratón de partidos.

De esta forma, el futbolista se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 10 en el partido contra Haití. "La verdad es que venía con molestias del partido contra Trinidad y Tobago y sentí un pequeño estiramiento más fuerte de la cuenta", explicó días atrás el carrilero, que ya se ha sometido a las pruebas pertinentes y conoce el alcance de su lesión.

"El jugador del Real Betis, Junior Firpo, sufrió unas molestias en el partido de la República Dominicana frente a Haití. Las pruebas médicas realizadas por los servicios médicos del Club han confirmado que padece una lesión muscular en el aductor izquierdo. Su incorporación al grupo dependerá de su evolución", explicó el club a través de un comunicado en el que no especifica el tiempo de baja del lateral.

El tiempo de baja de Junior y los partidos en los que estará a disposición de Pellegrini

Sin embargo, por el índole de la lesión, Junior necesitará alrededor de tres semanas para la recuperación, por lo que no volverá hasta finales de octubre o principios de noviembre.

De ese modo, se perderá seis o siete partidos con toda seguridad a tenor del alcance de la dolencia, por lo que Pellegrini no podrá rotar en los partidos ligueros contra Osasuna, Barcelona y Celta, y quizás contra el Málaga, que se disputa el último día de octubre. Tampoco estará apto para los choques de Champions contra Oporto y Feyenoord, ni probablemente en la Copa del Rey contra el Navalcarnero madrileño.

Por ende, el 'Ingeniero' tendrá que cargar de minutos a Fran García y probablemente tirar del Betis Deportivo, especialmente de cara a la Copa, con Ian Forns y Carlos de Roa como principales opciones.

Junior Firpo culpa a FIFA

Cabe recordar que hasta el parón el míster bético había alternado en el carril izquierdo, con Fran García como titular y Junior como alternativa, como se refleja en que ha jugado 230 minutos repartidos en tres choques.

Por ende, el Virus FIFA ha atacado directamente al Betis y el futbolista nacido en Santo Domingo no duda en señalar al organismo futbolístico internacional por el cambio de formato del parón: "Seguro que la ampliación del parón ha influido No entendí muy bien por qué cambiaron el parón. Antes jugábamos dos partidos en diez días y era mejor que hacer cuatro en once. Ellos sabrán".